Por no parar donde ella exigía, pasajera agredió a conductor del SITP

Las agresiones contra conductores del SITP no son aisladas: en 2025 se reportaron 599 casos entre insultos y ataques físicos. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo caso de agresión contra un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) quedó registrado en video y circula en redes sociales. Las imágenes muestran a una mujer que insulta y golpea al operador, luego de que este no realizara una parada en el punto que ella exigía.

En la grabación se escucha a la pasajera lanzar fuertes insultos y descalificaciones contra el conductor, cuestionando incluso su trabajo, mientras él intenta responder y mantener la calma. En medio de la discusión, ella comienza a grabarlo con su celular. Segundos después, el conductor le retira el teléfono y la mujer reacciona golpeándolo para recuperarlo. Aunque algunos pasajeros desaprueban la actitud de la agresora, en el video se observa que la mayoría opta por alejarse y no intervenir.

Un segundo clip permite entender el origen del altercado: la mujer reclamaba que el conductor no había detenido el bus en el punto donde ella quería descender. El operador le pregunta por qué lo trata de esa manera, mientras una tercera persona menciona que los conductores están vigilados permanentemente con cámaras y no pueden hacer paradas no autorizadas.

#BOGOTÁ. Ciudadano grabó con su celular un acto de intolerancia de dos usuarias hacia un operador de un bus del SITP, que al parecer no habría hecho una parada. Según información que circula en grupos de WhatsApp el hecho ocurrió en la calle 76 con carrera 11, loc/Chapinero.… pic.twitter.com/sCWRsbHBti — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 2, 2026

Las cifras preocupan

El caso se suma a una problemática que viene creciendo en el sistema. Durante 2025, Transmilenio reportó 463 casos de agresión verbal y 136 de agresión física contra conductores del SITP. La empresa ha reiterado su rechazo a este tipo de hechos y ha insistido en la necesidad de preservar el respeto hacia el personal operativo, que cumple rutas bajo protocolos estrictos y supervisión constante.

Lea más: Robó una bicicleta y se subió a Transmilenio: así cayó presunto ladrón en la Calle 100

¿Qué dice la norma?

El manual de convivencia del sistema establece que cualquier agresión física o verbal dentro del transporte público constituye una falta tipo 1, sancionada con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Si la agresión afecta directamente a funcionarios del sistema, la conducta puede escalar a una falta tipo 3, con una sanción de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

¿Cómo presentar quejas sin recurrir a la agresión?

Transmilenio dispone de varios canales para que los usuarios presenten peticiones, quejas o reclamos:

Línea 195, disponible las 24 horas.

Plataforma “Bogotá te escucha”.

Atención presencial en la sede administrativa de la Avenida El Dorado, Edificio Elemento.

Línea de Recaudo Bogotá: (601) 4824304.

Correo electrónico: radicacion@transmilenio.gov.co.

En redes sociales, especialmente en TikTok, este tipo de videos se ha vuelto recurrente, evidenciando un ambiente de tensión dentro del sistema de transporte. Mientras las agresiones continúan siendo registradas y difundidas, el debate vuelve a centrarse en la convivencia y el respeto en el servicio público.

Lea más: Desapariciones: los riesgos que están minimizando los jóvenes en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.