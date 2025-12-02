Recluso con casa por cárcel fue capturado portando un revolver en Ciudad Bolívar

El capturado tenía detención domiciliaria por el delito de falsedad marcaria. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Un hombre de 24 años, que debía cumplir una pena de casa por cárcel, fue capturado por la Policía en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, mientras incumplía la medida judicial. La detención ocurrió durante labores de patrullaje en el barrio Grupos, cuando el sujeto intentó evadir un control policial, lo que levantó sospechas entre los uniformados.

Al ser requerido e identificado, los patrulleros encontraron que el individuo llevaba oculto un arma de fuego tipo revólver, cargada con cuatro cartuchos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el brazalete electrónico del Inpec que tenía en el tobillo, el cual confirmaba que debía permanecer en detención domiciliaria.

Tras cotejar su identidad en el sistema, las autoridades verificaron que el hombre cumplía una pena por falsedad marcaria, delito asociado a la alteración de placas de vehículos o distintivos oficiales. Además, su historial incluye antecedentes por fuga de presos, lo que hace aún más llamativo que estuviera disfrutando del beneficio de casa por cárcel pese a su historial de conducta.

Tras el hallazgo, los uniformados procedieron a su captura y lo trasladaron ante la autoridad competente para responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La situación se suma a un panorama preocupante en Ciudad Bolívar, donde en lo corrido de 2025 la Policía ha capturado a más de 2.600 personas por distintos delitos y ha incautado 195 armas de fuego.

A nivel distrital, el tráfico de armas sigue siendo uno de los fenómenos más críticos. Entre 2024 y mediados de 2025 se decomisaron 1.407 armas en Bogotá, con un 30 % de los casos concentrados en Kennedy y Ciudad Bolívar.

Las autoridades locales han insistido en la necesidad de mayor articulación, acceso a bases de datos y sistemas de inteligencia para frenar este delito, especialmente en localidades como Kennedy, Suba, Mártires, Santa Fe y Engativá, donde la problemática es recurrente.

