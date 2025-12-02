Balacera en intento de robo deja dos muertos y un herido en Bogotá, esto se sabe

La víctima del robo y uno de los delincuentes perdieron la vida en medio del atraco. Foto: Redes Sociales

Sobre el medio día de este 2 de diciembre, un intento de hurto en la localidad de Usaquén terminó con dos personas fallecidas y un herido. Los hechos ocurrieron exactamente en la Av. 19 con calle 108, y tuvieron como protagonista a un joven de 29 años que fue víctima de robo por parte de dos sujetos que se movilizaban enuna moto.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los delincuentes se acercaron al joven y lo intimidaron para que les entregara el celular. Sin embargo, el joven opuso resistencia, ante lo cual, con sangre fría, uno de los delincuentes le disparó en dos oportunidades y le quitó la vida.

Al dispararle al ciudadano, los delincuentes se disponían a huir de lugar, pero fueron interceptados por un patrullero de la Policía, que los increpó y tuvo que accionar su arma de fuego para impedir que se escaparan.

En medio del fuego cruzado, uno de los delincuentes perdió la vida, mientras que su cómplice, un menor de 16 años, resultó herido en uno de sus brazos.

El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y, una vez se recupere de su herida, será aprehendido por las autoridades y trasladado ante las autoridades de infancia y adolescencia para ser juzgado conforme a su edad.

Asimismo, la Policía confirmó que los delincuentes ya habían sostenido un enfrentamiento armado con la Policía, también en el mismo sector, cuando habían perpetrado un hurto. Sin embargo, en aquella oportunidad sí lograron escapar.

Finalmente, las autoridades incautaron el arma de fuego y la motocicleta que fueron utilizados para el acto delictivo.

