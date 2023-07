Recompensa por información de fleteros que mataron a Ómar Bejarano en Usme

Sujetos en moto lo siguieron desde una entidad bancaria y le dispararon frente a su casa. Las autoridades ofrecen $20 millones de recompensa. Foto: Archivo Particular

En la última semana en Bogotá se han presentado crímenes casi a diario. Algunos se tratan de ataques sicariales, y otros de hechos de hurto a ciudadanos, como fue el lamentable caso de Ómar Bejarano, un padre de familia cuya vida le arrebataron sujetos que pretendían robarle una maleta con $14 millones de pesos, la noche del lunes 24 de julio.

Los hechos ocurrieron cinco horas después de que Adolfo Alberto Ortega García fuera asesinado a la salida de un Bodytech en la carrera Séptima con 85. Sobre las siete de la noche, Ómar Bejarano se dirigía a su casa luego de que retirara el dinero en un centro comercial de Usme. Al parecer, los asaltantes, quienes se movilizaban en moto, venían siguiéndole la pista, hasta que decidieron actuar justo al frente de la vivienda del bogotano.

“Llegaron y pitaron. Mi hermano abrió la puerta y empezaron los gritos; cuando yo salí la moto ya estaba tirada, dos tipos altos forcejearon con mi papá”, señaló la hija del hombre asesinado al noticiero City Tv. La joven agregó que intentó defender a su padre lanzándoles a los delincuentes una maceta.

“Me di cuenta de que tenían dos pistolas y ahí empecé a suplicarles que no me le dispararan, que no me lo mataran”, añadió la joven al Noctámbulo. Sin embargo, los atacantes le propinaron dos disparos al hombre, segando su vida por un maleta con dinero.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, una patrulla trasladó a Ómar a un centro asistencial, donde falleció a causa de los impactos de bala. El hombre fue asesinado frente a sus hijos, quienes lamentaron el hecho. “Que Dios los perdone por dejar a unos hijos sin su padre, y a una mujer sin su esposo”, dijo una familiar de la víctima en redes sociales, frente a este hecho que se suma a la oleada de muerte que invade a Bogotá.

“Ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita dar con la captura de los sujetos implicados. Recordamos a la ciudadanía pedir acompañamiento de las autoridades a la hora de sacar estas sumas de dinero”, señaló coronel Javier Gallego, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

La ciudadanía sigue a la espera de que el Distrito se reúna con la Personería, este jueves, para definir una nueva línea de acción para evitar que más bogotanos y bogotanas pierdan la vida en hechos delictivos.

