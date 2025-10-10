Amenaza de explosivo en U. Nacional: Distrito realiza monitoreo y pide información

Varios aspectos de esta universidad: Estudiantes, Plaza Che Guevara y el campus. Foto: Óscar Pérez

Tras conocerse hace unas horas una posible amenaza de explosivos contra el campus principal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, la rectoría y la vicerrectoría de sede ordenaron el desalojo total de estudiantes, profesores y personal administrativo. A su vez, el Distrito hace el acompañamiento necesario.

¿Qué dijo el Distrito?

Ante la situación, la administración señaló que varias entidades “realizan monitoreo a la situación y se solicita a las directivas hacer llegar de manera oficial la comunicación o información relacionada con estos hechos, con el fin de mantener una adecuada gestión institucional”, indicaron.

De igual manera, señalaron que avanzan en la verificación y seguimiento del caso, priorizando la prevención, el diálogo y la tranquilidad de la comunidad educativa.

⚠️ Ante la presunta amenaza contra la seguridad del campus de la Universidad Nacional, la Administración Distrital se permite informar que: ⬇️⬇️ pic.twitter.com/T2di5sh1EV — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) October 10, 2025

De igual manera, hizo un llamado a las personas a mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada. Además de rechazar enfáticamente cualquier tipo de amenaza que atente contra la seguridad y tranquilidad de la comunidad universitaria, el Distrito reiteró su compromiso de acompañar a la institución durante este momento.

¿Cómo fue la notificación de la universidad?

En un comunicado conjunto, las directivas confirmaron que activaron los protocolos del Comité Permanente de Riesgos y Emergencias (CPRAE); notificaron a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y la Defensoría del Pueblo, y suspendieron todas las actividades presenciales hasta nuevo aviso.

El mensaje amenazante coincidía con la realización de un acto cultural estudiantil sobre la financiación de la educación superior, programado en el campus, lo que encendió las alarmas de las autoridades. Según reportó Noticias Caracol, unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para verificar la situación, mientras que se pidió a la comunidad evitar el ingreso al claustro.

“Rechazamos las amenazas contra la Universidad Nacional y reiteramos que nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria”, expresó el rector Leopoldo Múnera Ruiz en el comunicado.

