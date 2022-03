Rectores de colegios distritales protestan por agresiones y falta de docentes

Los maestros permanecen desde esta mañana frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación, en el occidente de Bogotá. Foto: Cortesía

Desde las 10:00 a.m. de este miércoles 16 de marzo, están concentrados cerca de 200 rectores de colegios oficiales de Bogotá, quienes están adelantando una protesta pacífica con el fin de pedir apoyo al Distrito frente a las más recientes agresiones que han sufrido.

Se trata de los hechos de abusos sexuales que han sido denunciados en por lo menos dos colegios de la capital, los cuales han afectado la sana convivencia en los entornos educativos y en donde, según denuncias, se han visto salpicados algunos rectores, no porque sean responsables de los actos delictivos, sino porque estarían dándole un mal manejo a las denuncias de las víctimas.

Frente a estos constantes señalamientos, y presuntos ataques que han sufrido los coordinadores de las instituciones, Sonia, rectora de un colegio el distrito, aseguró que necesitan apoyo y por eso están haciendo un llamado a la cordura para que “los casos de agresiones se detengan”.

“Estamos hoy protestando de manera pacífica porque tenemos varias inconformidades. Tenemos un faltante importante de docentes y administrativos en los colegios. A mí, por lo menos, me faltan tres profesores, cada uno debe atender a 40 estudiantes, son en total 120 estudiantes que están sin cobertura. Desde enero se han pedido docentes, pero no llegan. Otro motivo que nos tiene aquí es que hay colegios que están lejos de la vivienda de los estudiantes o estudiantes en condición de discapacidad y a ellos no se les ha garantizado la movilidad, entonces están faltando a clases”, dijo la rectora.

Otra de las personas que acudió a la manifestación es Fabiola Ballén, rectora del colegio Alemania Unificada (localidad de Kennedy). En su denuncia asegura que desde hace bastante tiempo han pedido ser escuchados para concertar los procesos que se necesitan adelantar en los colegios.

“No son ciertos algunos señalamientos frente a las actuaciones de los rectores. Además, no tenemos docentes completos, las horas extras fueron disminuidas y hay problemas con las rutas y el PAE. Estamos alzando la voz, pidiendo respeto y apoyo. Es por eso por lo que vamos a solicitar una asamblea general de rectores, para generar un espacio en el que propongamos y podamos solucionar”, indicó Fabiola.

