Recuperan carro robado en Barrios Unidos: lo había prestado a un familiar y no volvió

El capturado intentó eludir el retén de las autoridades, pero se estrelló a los pocos metros y fue capturado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de un operativo de patrullaje y control de rutina que tuvo lugar en la localidad de Barrios Unidos, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la recuperación de un vehículo que había sido reportado como robado desde noviembre del año pasado. Durante el procedimiento, además, las autoridades efectuaron la captura de la persona que se movilizaba en el automotor.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Siete de Agosto, donde uniformados adscritos al CAI Modelo le ordenaron detenerse al conductor de un automotor para un procedimiento de rutina. Sin embargo, el hombre hizo caso omiso al llamado e intentó emprender la huida sin éxito, ya que se estrelló metros más adelante.

Tras el suceso, las autoridades identificaron al conductor, quien aseguró que había comprado el vehículo días atrás en un negocio de compraventa. Sin embargo, ante el intento de huida y el reporte de hurto que tenía el automotor, los uniformados realizaron la captura y lo pusieron a disposición de las autoridades por el delito de receptación.

En este sentido, de acuerdo con el testimonio de la víctima, su familiar habría revendido el vehículo hasta en tres oportunidades, hasta que finalmente las autoridades lo encontraron y se realizó el proceso de recuperación y devolución.

Asimismo, tras revisar a detalle el reporte por hurto que tenía este vehículo, los policías se percataron de que el mismo figuraba desde noviembre del año pasado, cuando la víctima denunció que le prestó el automotor a un familiar, quien habría abusado de su confianza y nunca se lo devolvió.

Más información sobre Bogotá: Hora cero del aseo en Bogotá: prórroga de contratos elimina el riesgo de improvisar.

Cifras de hurto de vehículos en Bogotá

Estos hechos se enmarcan en un panorama delictivo más amplio. Aunque las cifras de hurto a automotores bajaron en un 44 % durante 2025, Bogotá sigue siendo una de las principales ciudades donde se presenta esta problemática y donde ocurren varios casos cada día.

Recomendaciones a la ciudadanía

Para reducir el riesgo de que un vehículo sea robado, las autoridades recomiendan a los conductores evitar dejar el carro sin vigilancia en la vía pública, cerrar siempre con seguro y verificar la autenticidad de vehículos y autopartes antes de comprarlos mediante plataformas oficiales como el RUNT.

También es crucial reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123 y utilizar sistemas de seguridad adicionales como alarmas y dispositivos de geolocalización, especialmente en zonas con alta incidencia delictiva.

Estas prácticas de prevención no solo ayudan a proteger el patrimonio de los ciudadanos, sino que fortalecen los esfuerzos policiales por disminuir el hurto de vehículos en Bogotá y mejorar la convivencia ciudadana.

Le puede interesar: Concejal revela cuáles son las localidades en donde más se roban celulares en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.