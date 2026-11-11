El caso salió a la luz luego de que la Fiscalía anunciara la captura de nueve presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘Los…

Una niña de cinco años era utilizada por una red de microtráfico como medida de seguridad para evitar que otras personas se acercaran a uno de sus puntos de expendio de drogas en el centro de Bogotá. Según la investigación de la Policía, los integrantes de la estructura escondían estupefacientes alrededor de la menor, aprovechando su presencia para mantener alejados a posibles intrusos.

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Red de microtráfico usaba niña de cinco años para pasar inadvertida en el centro de Bogotá

El caso salió a la luz luego de que la Fiscalía anunciara la captura de nueve presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘Los Caminantes’. La estructura tenía como principal zona de operación el parque Tercer Milenio, en la localida de Santa Fe, donde comercializaba marihuana, cocaína y tusi.

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De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta red también instrumentalizaban a otros menores de edad en las actividades de distribución de estupefacientes. Entre sus compradores habituales había habitantes de calle y menores de edad.

La investigación permitió establecer que la organización llevaba aproximadamente cuatro años operando en el sector y obtenía rentas cercanas a los $8 millones diarios, según los cálculos de la Policía.

Nueve capturados y seis allanamientos

El operativo fue el resultado de un año de labores investigativas que incluyeron agentes encubiertos, inspecciones judiciales, reconocimientos fotográficos y seguimientos. Las pruebas recaudadas permitieron llevar a cabo seis diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Santa Fe y La Candelaria.

De los nueve capturados, ocho tenían órdenes judiciales, en su mayoría por receptación y hurto, y uno fue detenido en flagrancia. Entre ellos está alias ‘Gafas’, señalado de administrar la estructura. Los otros presuntos integrantes, identificados con los alias de ‘Guájaro’, ‘Mona’, ‘Flaco’, ‘Pier’, ‘Zorro’, ‘Colombia’ y ‘Mueco’, estarían encargados de las actividades de expendio de drogas.

Los nueve fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Un juez de control de los envió a prisión mientras la investigación sigue su curso.

La menor quedó en manos de las autoridades. Por ahora no se han entregado detalles sobre las medidas de protección adoptadas para evitar que vuelva a quedar expuesta a las dinámicas de una organización dedicada al expendio de drogas.

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