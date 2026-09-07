Redada contra presuntos extorsionistas en Bogotá: 5 capturados integraban el Tren de Aragua

Los sospechosos fueron señalados como responsables del lanzamiento de un artefacto explosivo en Kennedy el pasado 25 de agosto. Foto: Policía Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De los once delitos de alto impacto, la extorsión es uno de los que más aqueja a comerciantes y conductores en la ciudad. Con la disyuntiva entre cifras y percepción, el Distrito ha destacado que este delito disminuyó en un 20,3 % durante 2025.

Dentro de las acciones realizadas para seguir afectando a las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión, se destaca una reciente: de acuerdo con el Gaula de la Policía Nacional, 20 personas fueron capturadas en flagrancia y mediante orden judicial en las localidades de Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá.

Lea más: Falleció Liliana Caballero: una abogada clave en modernizar la administración pública

Los presuntos extorsionistas utilizaban como medio la intimidación y las amenazas contra la vida de las víctimas, a quienes les realizaban exigencias económicas que oscilaban entre COP 1 millón y 60 millones a cambio de no atentar contra su integridad.

Durante la operación, agentes del Gaula encubiertos capturaron a un hombre que cobraba en un parque el dinero a las víctimas.

Dentro de los capturados, se destaca también a cinco personas que integrarían el grupo transnacional Tren de Aragua. Los sospechosos fueron señalados como responsables del lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en medio de una disputa con otra estructura delincuencial por el control territorial del microtráfico y la extorsión, el pasado 25 de agosto en la localidad de Kennedy.

Las 20 personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y terrorismo.

Le puede interesar: Concejal Rolando González denunció millonario hurto en su apartamento

De acuerdo con la Policía Nacional, durante este año, se han reportado 57 casos de extorsión menos (de acuerdo con las denuncias) y la captura de más de 87 personas por este delito. Las autoridades recordaron la Línea 165, donde las personas, incluso de manera anónima, pueden denunciar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.