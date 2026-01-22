Reportan explosión y varios heridos en el barrio Santa Fe: esto se sabe

La noche de este jueves se reportó una explosión en el barrio Santa Fe. Foto: Archivo Particular

La noche de este jueves 22 de enero, se registró una explosión en la calle 23 con carrera 16, en el centro de Bogotá. De acuerdo con información preliminar conocida en el lugar, el estallido habría sido provocado por un artefacto explosivo. Se reportan varios heridos.

Según información preliminar, el estallido ocurrió sobre las 9:40 de la noche en el barrio Santa Fe. Personas que se encontraban en la zona informaron que el artefacto correspondería a una granada y que habría personas fallecidas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Organismos de emergencia y fuerza pública hacen presencia en el punto para acordonar el sector y atender la situación. Hasta el momento no hay un balance oficial de víctimas ni un pronunciamiento de las autoridades sobre lo ocurrido.

Por otro lado, las autoridades de tránsito informaron de cierres viales en el sector, mientras avanzan las actividades de inspección e investigación en el sitio.

[09:49 p.m.] #MovilidadAhora | Se realiza cierre vial por explosión en la Carrera 16 con calle 23.@TransitoBta, @BomberosBogota, policía y ambulancias en la zona. pic.twitter.com/zj7xvZ0Cnx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 23, 2026

¿Qué dijo el alcalde Galán?

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el ataque ocurrió sobre las 9:08 de la noche en el barrio Santa Fe, cuando delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno. Según el mandatario, 14 personas resultaron heridas y están siendo atendidas por lesiones causadas por trauma auditivo y esquirlas.

Galán señaló que, de acuerdo con los reportes preliminares, ninguna de las personas heridas se encuentra en estado crítico y que los hechos están bajo investigación por parte de las autoridades.

Noticia en desarrollo...

