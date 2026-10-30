Reportan nuevos ataques con machete y cuchillo contra guardas de TransMilenio

De nuevo, la violencia ha sido protagonista en Transmilenio, y los guardias de las estaciones fueron de nueva cuenta las víctimas. Dos reportes en redes sociales alertaron sobre nuevas agresiones contra guardas de TransMilenio cuando se intenta entrar sin pagar el pasaje. En un caso, un hombre con un machete intimidó a los guardas con un machete. En el otro, una mujer con un cuchillo intentó atacar al personal de seguridad, con un cuchillo, en la estación León XIII, en Soacha.

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Los hechos, publicados en redes sociales, se conocen mientras el sistema registra más de 300 guardas agredidos en 2026, según balances de septiembre. La mayoría de los episodios están ligados a discusiones por evasión del pago o controles que impiden el ingreso irregular a estaciones y portales.

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Ataques a guardas de TransMilenio: los dos reportes conocidos

El primer caso se registró como un intento de ingreso sin pagar el pasaje. La publicación dice que un hombre con un machete intimidó a los guardas cuando estos trataron de impedir que ingresara de manera irregular al sistema.

El segundo hecho habría ocurrido la mañana del jueves 29 de octubre en la estación León XIII, en Soacha. La publicación dice que una mujer que intentaba evadir el pago llevaba un cuchillo grande y trató de agredir al personal de seguridad.

De momento, ni la Polícia de Bogotá o Soacha, o Transmilenio, se ha pronunciado sobre estos hechos. No obstante, su naturaleza refleja la problemática de cultura ciudadana y violencia en el sistema de transporte másivo de la capital.

Más de 300 guardas agredidos en TransMilenio durante 2026

Los dos reportes se añaden a una serie de agresiones contra el personal que controla el acceso al sistema. En julio, el Concejo de Bogotá dijo que ya había más de 230 ataques a guardas de TransMilenio en 2026. Para septiembre, los balances del sistema mostraron más de 300 trabajadores agredidos.

Las cifras muestran cuán frecuente es el problema: en menos de nueve meses, los ataques superaron los registrados en años anteriores. Las agresiones incluyen golpes, patadas, amenazas y ataques con armas blancas, principalmente cuando se intenta evitar que pasajeros entren sin pagar el pasaje.

En julio, por ejemplo, se contó el caso de un hombre que amenazó con un arma cortopunzante a un guardia. Además, a principios de octubre, una mujer fue acusada de golpear a patadas al personal de seguridad durante una discusión dentro del sistema.

#PELIGROSO 🚨 Otra vez 🚨 Reportan que sujeto armado con un machete intimidó a guardas de seguridad de @TransMilenio en un intento por ingresar al sistema sin pagar el pasaje; aunque los trabajadores lograron evitar el colado, el hecho genera un creciente temor entre los usuarios https://t.co/TXM2P8Lz1H pic.twitter.com/7vgiS3K5Ns — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 29, 2026

La evasión del pasaje, en el centro de los conflictos

La evasión no es un fenómeno menor dentro de TransMilenio. Durante un debate en el Concejo de Bogotá, el sistema reportó cerca de 262.000 ingresos diarios sin pago y pérdidas estimadas en $295.000 millones al año. A la par, en lo corrido de 2026 se han impuesto casi 123.000 comparendos por esta conducta, un promedio cercano a 600 sanciones diarias. En ese escenario, los controles para impedir el ingreso irregular se han convertido en uno de los momentos de mayor tensión entre usuarios y guardas, como muestran los recientes reportes de amenazas con armas blancas.

¿Qué hacer ante una agresión dentro del sistema?

Los usuarios que vean una amenaza o agresión pueden alertar de inmediato a los guardas, gestores de convivencia o uniformados en la estación. En riesgo, también pueden llamar a la Línea 123.

Evitar intervenir cuando hay armas blancas o amenazas permite que el personal de seguridad siga los protocolos y pida ayuda policial. Mientras tanto, las autoridades pueden usar las cámaras del sistema para reconstruir los hechos e identificar a los responsables.

#PELIGRO. Mujer armada con largo cuchillo intentó agredir a guardas de seguridad en la estación León XIII del sistema TransMilenio en Soacha; la agresión se produjo esta mañana de jueves 29 de octubre cuando la ciudadana pretendía ingresar al sistema evadiendo el pago del pasaje. https://t.co/qBhaZd6b38 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 29, 2026

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