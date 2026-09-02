Rescatan a Lazy, un pitbull que permanecía encerrado en una vivienda de Usme

Veterinarios evaluarán si Lazy presenta lesiones, enfermedades o afectaciones de comportamiento. Foto: IDPYBA

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Lazy, un perro de raza pitbull, fue retirado de una vivienda de Usme después de que las autoridades encontraran condiciones desfavorables para su bienestar. El animal permanecía encerrado en una construcción improvisada y fue trasladado a la Unidad de Cuidado Animal, donde recibirá una valoración médica para determinar su estado de salud.

El procedimiento comenzó con una denuncia ciudadana por presunta tenencia irresponsable. Después de verificar el lugar, profesionales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal emitieron un concepto desfavorable sobre las condiciones en las que permanecía el perro.

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó la aprehensión material preventiva y dejó a Lazy bajo custodia del Instituto. El expediente será remitido a las autoridades competentes para establecer si existieron comportamientos contrarios al bienestar animal o hechos con relevancia penal.

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Lazy vivía en una construcción improvisada

La denuncia señalaba que el perro, de tamaño grande, permanecía encerrado dentro de una vivienda de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. En el lugar había una construcción improvisada que no ofrecía condiciones adecuadas para su bienestar, según la información divulgada por el Distrito.

El Instituto no precisó cuánto tiempo llevaba Lazy encerrado, si contaba con acceso permanente a agua y alimento ni cuál era la frecuencia con la que recibía atención de sus responsables.

Tampoco informó si el animal presentaba lesiones visibles, desnutrición, enfermedades o alteraciones de comportamiento. Estos elementos deberán establecerse durante la evaluación veterinaria detallada en la Unidad de Cuidado Animal.

La autoridad deberá determinar si las condiciones encontradas correspondían a una situación de negligencia, abandono o maltrato. La aprehensión preventiva protege al animal mientras se adelanta esa evaluación, aunque por sí sola no establece la responsabilidad de su cuidador.

¿Qué pasará con el perro rescatado?

Lazy permanecerá inicialmente bajo custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Bajo la supervisión de la entidad el animal será sometido a una valoración clínica para establecer su condición física y emocional.

Dependiendo del diagnóstico, podrá recibir tratamiento médico, alimentación, rehabilitación comportamental y seguimiento profesional. La entidad tampoco ha informado si el perro podrá ingresar posteriormente a un proceso de adopción.

Su destino dependerá de la decisión que adopten las autoridades dentro del expediente. El procedimiento puede concluir con una devolución condicionada, el decomiso definitivo o la permanencia bajo custodia institucional, según las pruebas y el riesgo que represente regresar al lugar.

La información publicada hasta ahora no señala que alguna persona haya sido capturada o sancionada. Tampoco identifica al propietario o responsable del animal. Cualquier atribución individual deberá resolverse durante el proceso administrativo o penal correspondiente.

La Policía puede retirar preventivamente a un animal

La Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, fortaleció el procedimiento de aprehensión material preventiva. Esta figura permite retirar temporalmente un animal cuando existen indicios de maltrato o de una afectación a su integridad física o emocional.

La Policía puede adelantar el procedimiento sin una orden judicial o administrativa previa cuando la situación requiera proteger al animal. Posteriormente, un equipo veterinario debe documentar sus condiciones y aportar elementos técnicos al expediente.

Esta fue la figura aplicada en el caso de Lazy. Su retiro no constituye por sí mismo una sanción contra el responsable de la vivienda. La decisión definitiva requiere evaluar los informes técnicos, las circunstancias encontradas y las pruebas aportadas por la ciudadanía y las autoridades.

La Ley Ángel también estableció procesos diferentes según la gravedad de la conducta. Los casos que no causen la muerte ni lesiones graves pueden ser conocidos por los inspectores de Policía, mientras las conductas que comprometan gravemente la salud o produzcan la muerte del animal pueden llegar a la Fiscalía.

Las consecuencias dependen del diagnóstico

Si la evaluación establece condiciones inadecuadas de alojamiento o cuidado sin lesiones graves, el caso podría tramitarse mediante un proceso verbal de maltrato animal ante una inspección de Policía. Allí pueden ordenarse medidas de protección y sanciones administrativas.

Cuando el maltrato provoca lesiones que comprometen gravemente la salud o la integridad del animal, la legislación contempla penas de prisión, multas e inhabilidades para ejercer actividades relacionadas con animales.

La Ley 2455 fija para las lesiones graves penas de entre 20 y 42 meses de prisión, además de multas de 15 a 30 salarios mínimos mensuales. Cuando la conducta provoca la muerte, la pena puede ir de 32 a 56 meses y la multa de 30 a 60 salarios mínimos.

¿Cómo reportar un caso de maltrato animal?

Los casos urgentes, las lesiones graves, los hechos en flagrancia o las situaciones que representen un riesgo inmediato para la vida de un animal deben reportarse a la Línea de Emergencias 123.

La ciudadanía también puede presentar información a través de Bogotá Te Escucha. Las fotografías, videos, direcciones exactas y descripciones sobre el tiempo y las condiciones del presunto maltrato pueden facilitar la valoración y priorización del caso.

El Instituto dispone además del correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co y de atención presencial en la carrera 10 número 26-51, edificio Residencias Tequendama, torre sur.

Los reportes deben describir con precisión el lugar, la situación observada y los datos que permitan ubicar al animal. La autoridad clasifica los casos de acuerdo con su gravedad y prioriza aquellos que representan un peligro inmediato.

La denuncia ciudadana permitió localizar a Lazy, emitir el concepto veterinario y retirarlo de las condiciones encontradas. Ahora, la valoración médica y el expediente determinarán el nivel de afectación y las medidas que deberán adoptarse.

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