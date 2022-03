Rescatan a los seis bulldogs que fueron robados en una finca en Cundinamarca

Seis bulldogs fueron recuperados en Cundinamarca. Foto: Cortesía Fiscalía

Seis perros bulldogs que fueron robados en una finca en Villeta (Cundinamarca) durante la madrugada del pasado 7 de marzo, fueron rescatados en dos operativos de la Fiscalía en coordinación con la seccional del Gaula del departamento.

Las alarmas sobre el caso se encendieron luego de que el dueño de los caninos denunció el caso en redes sociales, y pidió ayuda a las autoridades para recuperarlas e identificar a las personas responsables.

En ese momento aseguró que “los perros dormían en la finca y se los llevaron y requieren de cuidados especiales” y agregó que le inquietaba la posibilidad de que los llevaran a otros departamentos, pues uno de ellos tiene una condición médica que le dificulta respirar.

Luego del robo, el afectado recibió una llamada de uno de los delincuentes que le exigía $8 millones para recuperar una de las mascotas. Ante esto, el dueño de los caninos se comunicó con el Gaula de Cundinamarca que le brindó asesoramiento para cuadrar una entrega controlada.

En uno de los audios que hace parte de la investigación, uno de los presuntos delincuentes relacionados con la extorsión asegura que no se negociaba el precio de la liberación.

“Vea parcerito, cuéntele al man que yo no negocio más porque yo pagué una plata por ese animal. Simplemente, después de que lo compre y eso, me dí cuenta de la publicación, entonces yo no le he dado un peso de ahí, si no se puede entonces no matemos más tiempo en esta cuestión.”, aseguró uno de los presuntos extorsionista en uno de los audios revelados por la Fiscalía.

De esta manera, el pasado jueves 10 de marzo el afectado se encontró en un sitio acordado con uno de los presuntos extorsionistas. Allí quedó registrado como un sujeto llegó con la mascota, y recibió el dinero producto de la extorsión.

Momentos después el hombre fue interceptado por uniformados de la Policía y fue capturado en flagrancia con los ocho millones de pesos. Posteriormente, en otro operativo los cinco bulldogs restantes fueron encontrados en una zona rural cerca a la vía Bogotá - Villeta amarrados a un árbol.

El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, y le imputaron el delito de extorsión en concurso con receptación, que se refiere a la negociación de bienes que han sido obtenidos de manera ilícita.

Cifras del Gaula señalan que durante el año 2021 fueron denunciados nueve casos en los que mascotas fueron robadas y por las cuales se pidió un rescate económico. Mientras que, en lo corrido de 2022, se tiene registro de dos hechos: uno en Bogotá y otro en Medellín.

Por ello, le recuerdan a la ciudadanía que a través de la línea 165 el Gaula recibe denuncias por robo y secuestro de perros.

