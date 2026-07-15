Rescatan a tres menores que habrían sido abandonados en sus viviendas

Los niños quedaron bajo protección del ICBF. Foto: Policía de Bogotá

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Tres menores fueron rescatados recientemente por la Policía de Infancia y Adolescencia en medio de un presunto contexto de abandono. De acuerdo con las autoridades, el primer caso ocurrió en una vivienda del barrio El Guavio (Santa Fe) donde una ciudadana denunció que dos niños permanecían solos desde hace 24 horas y sin alimentación.

Nada distinto ocurrió en otra vivienda de Kennedy, donde un niño de 6 años, pidió auxilio a sus vecinos porque tenía hambre y presentaba precarias condiciones de aseo. El menor le contó a los uniformados que su progenitor lo había dejado solo desde la mañana para irse a trabajar.

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Los uniformados activaron en ambos hechos la ruta de atención y dejaron a los niños a disposición del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, que los trasladó al Centro Especializado Revivir del ICBF para el restablecimiento de sus derechos.

El abandono o negligencia infantil es una de las formas de maltrato contra los menores, según la ley. De acuerdo con UNICEF, esto ocurre cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no cumplen su obligación y, de manera intencional, terminan privándolos de sus derechos. Muchas veces, esto lleva a que los niños terminen bajo cuidado de terceros o en hogares del Estado, “aunque no siempre es la mejor solución”, resalta el organismo internacional.

Hoy las cifras revelan que, al 30 de noviembre de 2025, el ICBF tenía bajo su protección a 20.911 niños, niñas y adolescentes, por omisión o negligencia, de los cuales 5.239 están en Bogotá. Es preciso anotar que cuando se reporta a un menor en estado de abandono, el organismo evalúa si los padres pueden hacerse cargo; si es necesario un restablecimiento de derechos o ubicarlo en un nuevo hogar.

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En casos de deliberada negligencia, existen implicaciones penales: el abandono es delito e implica una pena de hasta nueve años de prisión. La condena se agrava si el abandono se da en lugares despoblados o solitarios.

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