Rescatan a un gato y un perro explotados para mendicidad en Transmilenio

Los animales fueron encontrados en la estación calle 22 Foto: Transmilenio

El equipo de Reacción Inmediata y Pedagogía del IDPYBA en Transmilenio rescató a un gato y un perro que estaban siendo utilizados para pedir dinero con la excusa de brindarles cuidado a los animales.

El caso ocurrió en la estación de la calle 22, hasta donde llegó la entidad distrital y junto a la Policía, los aprehendieron y trasladaron a un centro veterinario, donde médicos, tras una revisión y exámenes, determinaron que se encontraban en malas condiciones de salud. Ahora, el canino y el felino se encuentran en recuperación y quedaron bajo custodia del IDPYBA.

El director de la entidad, Antonio Hernández, recordó que este es uno de los tipos de maltrato animal que tiene por objeto fines económicos a través de la mendicidad. Hernández detalló como personas inescrupulosas “incluso los drogan para que las personas los vean en una situación dramática y den plata, acudiendo a la compasión”.

Frente a esta problemática, “este es uno de los resultados, de muchos que se irán dando. En ningún lado está permitido el uso de animales para la mendicidad. Seguiremos trabajando en contra de esto”, sentenció Hernández.

¿Cómo reportar casos de presunto maltrato animal en Bogotá?

Los ciudadanos pueden reportar casos de maltrato animal a través de:

- Línea Contra el Maltrato Animal (601) 4399801

- Línea Única de Emergencias Distritales 123 en caso de una urgencia vital.

- Correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

- Plataforma ‘Bogotá te escucha’ de la Alcaldía de Bogotá, en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

