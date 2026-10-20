Rescate de minero atrapado en Cucunubá completa 89 horas de trabajo continuo

Según el último comunicado del Puesto de Mando Unificado (PMU), el bombeo de agua continúa con el objetivo de alcanzar un nivel que…

Las labores para rescatar a Andrés Felipe Malaver Guzmán, trabajador de la mina La Gallinacera, en Cucunubá, Cundinamarca, atrapado desde el pasado 16 de octubre, completaron 89 horas de trabajo continuo sin que las autoridades reporten avances puntuales en su ubicación. Por ahora, los esfuerzos se concentran en reducir el nivel del agua y verificar las condiciones de seguridad para continuar con la búsqueda.

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Según el último comunicado del Puesto de Mando Unificado (PMU), el bombeo de agua continúa con el objetivo de alcanzar un nivel que permita avanzar en las operaciones de búsqueda y rescate. De manera paralela, los equipos mantienen las revisiones técnicas de la maquinaria y los monitoreos ambientales en el interior de la bocamina.

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Las labores bajo tierra están a cargo del Servicio de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en coordinación con personal de la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S. El PMU, en el que participan también el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, la Policía Nacional y la Alcaldía de Cucunubá, hace seguimiento continuo a la emergencia.

Seguimos atentos a las dos emergencias que se presentan a esta hora en el municipio de Cucunubá. La primera tiene que ver con el trabajador Andrés Felipe Malaver Guzmán, quien permanece atrapado en la bocamina La Gallinacera. La Agencia Nacional de Minería lidera las labores de… pic.twitter.com/PZVLEt9wBp — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 18, 2026

La emergencia

La operación se desarrolla en el manto 7 de la mina La Gallinacera, correspondiente al título minero 1926T. Aunque las labores se mantienen de manera continua, el último reporte no establece un plazo para completar el bombeo ni una hora estimada para avanzar a la siguiente fase del rescate.

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La emergencia se registró el viernes 16 de octubre. En el reporte divulgado el lunes 19, las autoridades ya habían señalado que el bombeo de agua, la revisión de los equipos y el monitoreo de las condiciones ambientales eran necesarios para que los rescatistas pudieran continuar con la búsqueda.

Mientras se mantienen las operaciones, el PMU reiteró que la prioridad es garantizar las condiciones de seguridad para el personal que trabaja en la bocamina. Las autoridades también insistieron en consultar y compartir únicamente información verificada sobre

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