Resultados Cámara de Representantes por Bogotá: ¿quiénes repiten curul?

Ciudadanos asisten a votar este domingo para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas a la Presidencia de Colombia. EFE/ STR Foto: EFE - STR

Con el 96,95 % de las mesas informadas, la Cámara de Representantes por Bogotá ya queda definida para el período legislativo 2026-2030.

De acuerdo con los resultados —a pesar de que menos de la mitad de las 6 millones de personas habilitadas ejercieron su derecho— el Pacto Histórico lleva la mayoría de votos (más de 850 mil), seguido del Centro Democrático (más de 614 mil) y Alianza Verde (220.446).

De esta manera, el partido del Gobierno pasa de 7 a 8 curules; Centro Democrático de 2 a 6 curules; Alianza Verde pasa de 3 a 2 curules; Salvación Nacional gana 1 curul y Partido Liberal continúa con 1 curul.

Mientras tanto, los partidos y movimientos que no pasarían el umbral los lidera Con Toda por Bogotá de Juan Daniel Oviedo, Partido Conservador (quien pierde su única curul), Movimiento de Motociclistas y Conductores Unidos, Ciudadanos Renovemos, Nuestra Fuerza, ABC Alianza Convergente y Movimiento Autoridades Indígenas.

¿Quiénes repiten congreso?

Del pasado periodo legislativo, 10 de los 18 candidatos decidieron repetir curul. Hasta ahora, solo seis estarían lográndolo:

Pacto Histórico: María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Heráclito Landinez. Centro Democrático: José Jaime Uscategui Alianza Verde: Catherine Juvinao

Con todo lo anterior, la fuerza de izquierda nuevamente se consolida en la Cámara de Representantes para los próximos 4 años. Un periodo en el que analistas, como Felipe Jimenez Ángel, han pedido apostar por temas claves para la ciudad, como seguridad, respaldo a la Línea 3 del Metro, Multicampus de Suba y Kennedy y empleo.

A su voz, el programa Bogotá Cómo Vamos, fue enfático en hacer un llamado a los nuevos representantes. "No elegiremos figuras que usan a Bogotá como trampolín al Senado, sino a 18 representantes que se comprometan a que al menos el 30 % de su agenda legislativa tenga un impacto directo en la calidad de vida de los 8 millones de bogotanos. Menos retórica nacional y más gestión para la capital“.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.