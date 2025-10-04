Retrasos y caos en El Dorado: largas filas en migración dejan vuelos perdidos

Las filas se concentraron en su mayoría en los controles de inmigración, aunque también hubo cierta congestión las salidas nacionales. Foto: Redes Sociales

La terminal más concurrida de Latinoamérica, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, vivió un caótico inicio de la semana de receso .Durante la mañana de este sábado 4 de octubre, miles de pasajeros enfrentaron filas interminables, aglomeraciones y retrasos que afectaron el inicio de sus vacaciones.

La congestión se concentró en el área de Migración Colombia, donde los viajeros denunciaron una escasez de personal para atender la alta demanda. Según varios testimonios, la espera superó las dos horas y más de 1.200 personas quedaron atrapadas en una sola fila, lo que provocó la pérdida de múltiples vuelos internacionales.

Entre las taquillas vacías, los usuarios encontraron panfletos que aludían a una posible protesta del personal de Migración. Los mensajes, firmados por el Sindicato General de Empleados Representativos de Migración Colombia (Sugemigc) y la Asociación Nacional de Empleados de Migración Colombia (Anemco), exigían al Gobierno el cumplimiento de compromisos laborales y denunciaban la “deshumanización” de sus condiciones de trabajo.

A esta situación se suman otros reclamos que desde hace meses afectan la operación de El Dorado. Los controladores aéreos, por ejemplo, han trabajado bajo operaciones mínimas, en señal de protesta por la falta de personal y la sobrecarga laboral que afrontan en la terminal.

El colapso ocurre justo cuando El Dorado alcanza sus cifras récord históricas. Según datos citados por El Espectador, el aeropuerto El Dorado oficialmente es la terminal aérea de Latinoamérica con más visitantes, con 45 millones de pasajeros al año. Además, “Bogotá ha vivido este año un estallido turístico: hasta junio iban 1,1 millones de visitantes internacionales, 6,4 % más que el año anterior”.

Estas cifras, sin embargo, dejan sobre la mesa: “¿El aeropuerto y la ciudad pueden con esa presión?”. Opain, operador privado de la terminal aerea, defiende un aumento en capacidades logísticas frente a la ampliación de infraestructura, mientras que los sindicatos claman por una mayor ampliación de El Dorado.

Por ahora, ni Migración Colombia ni la concesión OPAIN, encargada de la operación de El Dorado, han emitido comunicados sobre el caos de este sábado ni sobre la presunta huelga del personal. Mientras tanto, cientos de viajeros continúan exigiendo respuestas y compensaciones por los vuelos perdidos.

