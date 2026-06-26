Archivarán revocatoria contra la alcaldesa de La Mesa por falta de firmas

El comité promotor desistió del proceso al no alcanzar el número de firmas necesarias para continuar la revocatoria. Foto: Archivo particular

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La revocatoria del mandato promovida contra la alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño Rodríguez, será archivada luego de que el comité promotor desistiera formalmente del proceso al no reunir el número de firmas requerido para continuar con el trámite.

De acuerdo con la legislación vigente, los promotores contaban con un plazo de seis meses para recolectar al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio. Sin embargo, la iniciativa no alcanzó ese umbral, por lo que el proceso no avanzará a la siguiente etapa.

Aunque el comité impulsor argumentó que el clima político del municipio influyó en el desarrollo de la campaña de recolección, la revocatoria concluye sin el respaldo ciudadano suficiente para continuar su curso.

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Tras conocerse la decisión, la alcaldesa Laura Londoño Rodríguez agradeció a los habitantes de La Mesa por la confianza depositada en su administración y aseguró que continuará enfocada en ejecutar su plan de gobierno.

“Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios”, manifestó la mandataria.

Asimismo, agradeció a los ciudadanos que decidieron no respaldar la iniciativa.

“Hoy quiero agradecer a los miles de mesunos que, de manera libre y democrática, decidieron no acompañar esta iniciativa. Nosotros continuaremos concentrados en consolidar el cambio en nuestro municipio”, agregó.

La alcaldesa también señaló que el archivo del proceso debe representar una oportunidad para dejar atrás las divisiones políticas y concentrar los esfuerzos en los principales retos que enfrenta el municipio.

Con el desistimiento del comité promotor, la solicitud de revocatoria quedará archivada y Laura Londoño Rodríguez continuará al frente de la Alcaldía de La Mesa mientras avanza el desarrollo de su administración.

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