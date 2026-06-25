Transmicable San Cristóbal ya mueve sus cabinas: comenzó la fase final de pruebas

El TransMiCable contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en operación y cuatro permanecerán como reserva para garantizar la continuidad del servicio. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

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El Transmicable de San Cristóbal alcanzó uno de sus hitos más importantes. Por primera vez, las cabinas comenzaron a circular por el sistema como parte de las pruebas operacionales previas a su entrada en funcionamiento.

En total, 144 cabinas iniciaron los recorridos entre la estación Senderos de Altamira y el Portal 20 de Julio, una etapa que permitirá verificar el comportamiento de todos los componentes del sistema en condiciones reales de operación.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, supervisó el inicio de las pruebas junto con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, y el subdirector de Infraestructura del IDU, Mauricio Reina.

“El Transmicable de San Cristóbal ya se está moviendo. Hoy empezamos las pruebas de las cabinas. La obra ya supera el 90 %; en agosto estará terminado el cable y el espacio público en diciembre, cuando esperamos ponerlo en operación”, afirmó el mandatario.

Según explicó el Distrito, esta fase de pruebas se extenderá durante aproximadamente tres semanas y permitirá evaluar la seguridad, confiabilidad y funcionamiento del sistema antes de avanzar hacia la certificación internacional que autorizará su operación comercial.

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La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, aseguró que el proyecto busca transformar la movilidad de la localidad y reducir las brechas de acceso al transporte público.

“Este sistema no solo reducirá los tiempos de viaje; acercará oportunidades, mejorará la calidad de vida y fortalecerá la integración de nuestra movilidad”, señaló.

Viajes de 45 a 10 minutos

De acuerdo con Transmilenio, el nuevo sistema beneficiará a cerca de 400.000 habitantes, movilizará alrededor de 35.000 pasajeros diarios y tendrá capacidad para transportar 4.000 personas por hora en cada sentido.

Uno de los principales cambios será la reducción en los tiempos de desplazamiento, que pasarán de aproximadamente 45 minutos a solo 10 minutos, según la entidad.

El Transmicable contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en operación y cuatro permanecerán como reserva para garantizar la continuidad del servicio.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 personas sentadas, contará con accesibilidad para usuarios en silla de ruedas y permitirá el ingreso de bicicletas plegables. Además, las estaciones incorporarán paneles solares para apoyar la generación de la energía necesaria para la operación.

La obra supera el 90 %

La administración distrital informó que recibió el proyecto en enero de 2024 con un avance del 5,52 %. A corte del 23 de junio de 2026, la ejecución ya alcanza el 90,68 %.

En cuanto al estado de las estaciones, la del Portal 20 de Julio registra un avance del 94 %; La Victoria, del 88 %; y Senderos de Altamira, del 93 %.

Tras finalizar las pruebas operacionales, el Transmicable de San Cristóbal deberá superar un proceso de certificación internacional que verificará el cumplimiento de los estándares de seguridad y operación. Una vez concluya esa etapa, el Distrito espera poner en servicio este nuevo sistema de transporte antes de finalizar el año.

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