Revolcón por la Alcaldía de Bogotá: Galán bien librado, Oviedo en dudas y más movidas

Gustavo Bolívar y Carlos Fernando Galán durante el gran debate de este miércoles, donde expusieron sus propuestas y el porqué creen que son los indicados para asumir las riendas de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La carrera por la Alcaldía de Bogotá no ha estado exenta de toda clase de movidas y revolcones. Comenzando por las solicitudes de revocatoria que estudia el Consejo Nacional Electoral, pasando por bochornosos momentos en debates, y nuevos apoyos políticos, la balanza sigue inclinándose de un lado a otro.

Este lunes 25 de septiembre, la Sala Penal del CNE resolvió la solicitud contra Carlos Fernando Galán, el cual salió bien librado de la demanda que buscaba tumbar su candidatura, por no haber cumplido los cuatro años como concejal de Bogotá, cargó que ostenta el candidato que hoy encabeza las encuestas, desde que quedó en segundo lugar por la Alcaldía, en 2019, cuando fue derrotado por Claudia López.

El candidato por el Nuevo Liberalismo recibió la buena nueva de que el consejo no tocará su candidatura, al no hallar argumentos para quitarle su lugar en la contienda. Galán reaccionó ante las conclusiones del CNE: “Me informan que el Consejo Nacional Electoral rechazó la solicitud de revocatoria a nuestra candidatura. Esto nos anima para seguir trabajando duro. Esta campaña va creciendo”, señaló el candidato ante la respuesta del consejo.

Cosa que aún no puede celebrar Juan Daniel Oviedo, quien se disputa el segundo lugar en las encuestas con Gustavo Bolívar. El candidato de Con toda por Bogotá, este lunes quedó pendiendo de un hilo tras conocerse que su solicitud de revocatoria, la cual evalúa si incurriría en una inhabilidad por un arriendo que tomó un mes antes de inscribir su candidatura -contrato que por ley no podía suscribir en ese periodo de tiempo-, será objeto de votación en la sala penal esta semana. Oviedo, sobre este proceso, no se ha pronunciado, más de lo que mencionó hace un par de meses cuando El Espectador, dio a conocer el contrato que lo puso en jaque.

“Nos acogeremos a lo que las autoridades decidan sobre la candidatura. Todo se hizo en el marco de la legalidad”, dijo entonces a ese diario el candidato.

El CNE confirmó que no hemos incurrido en ninguna inhabilidad. Esta decisión es un impulso para seguir trabajando por Bogotá. ¡Muchas gracias, nos vemos en la calle! pic.twitter.com/cMJsokVMkE — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 26, 2023

Nuevos poyos y rifirrafes

Gustavo Bolívar fue otro candidato que se salvó de ser revocado. En su caso, una demanda lo inquirió por supuestas irregularidades a la hora de renunciar al Senado de la República en 2022, específicamente por no publicar la renuncia en las Gacetas del Congreso, como lo obliga la Ley 5 de 1992.

Pero lo que celebró hoy el candidato del Pacto Histórico es que sumó apoyos ‘verdes’. María Fernanda Rojas, actual conejal del partido Alianza Verde, se unió a la campaña de Bolívar. “Con un importante grupo del partido verde llegamos a reforzar la campaña de Gustavo Bolívar para ganar en primer vuelta. Seguirán llegando más liderazgos territoriales y sectoriales a esta campaña que une por la equidad y el futuro de Bogotá”, señaló este lunes la concejal.

¡Llegaron los refuerzos! 💪🏼🌻

Con un importante grupo del @PartidoVerdeCoL llegamos a reforzar la campaña de @GustavoBolivar para ganar en primer vuelta.

Seguirán llegando más liderazgos territoriales y sectoriales a esta campaña que une por la equidad y el futuro de Bogotá. pic.twitter.com/GGy6KFDisv — Mafe Rojas🌻💜 (@maferojas) September 25, 2023

En cuanto a otros hechos ocurridos este lunes, destacó lo que sucedido en medio del ‘Debatazo por Bogotá' que se desarrolló hoy en parque de los Hippies, y que fue organizado por la ONG Temblores. Allí estaban dialogando Gustavo Bolívar, Oviedo y Rodrigo Lara, cuando el candidato independiente Nicolás Ramos (conocido como el candidato de la máscara) irrumpió en medio debate y exigió un lugar, pues no había sido invitado.

“Esto no es democrático”, repitió enojado el joven candidato al apoderarse del micrófono en una escena que se tornó bochornosa, pues tomó por sorpresa a todos. Al final, la ONG permitió que se quedara el candidato en el debate, pero el hecho causó gran cantidad de reacciones en redes sociales.

🔴 #BOGOTÁ || En medio de un debate a cielo abierto con los candidatos @Rodrigo_Lara_ @JDOviedoA @GustavoBolivar @Nicolas_ramos_b y su equipo de campaña interrumpieron el evento y fue necesario incluirlo para evitar confrontación. pic.twitter.com/3t6kk6abhp — Guaviare Estereo (@GuaviareEstereo) September 25, 2023

Y no hemos mencionado los rifirrafes que sostiene Bolívar con Molano, quienes desde el inicio de la contienda se han tirado pullas que escalaron a que el candidato del Pacto manifestara que no iría a debates que incluyeran al exministro de Defensa y ahora candidato del Centro Democrático.

Por ahora, está en vilo y tensión la candidatura de Oviedo, cuya resolución muchos esperan con ansias. Empero, el tiempo se reduce y ya quedan 34 días para que los y las bogotanas salgan a elegir a quien tomará las riendas de Bogotá.

