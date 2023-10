Richard Gamboa Ben-Eleazar luchará por las comunidades de la fe #Votenpormí

Richard Gamboa Ben-Eleazar, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Richard Gamboa Ben-Eleazar, candidato por Fuerza Ciudadana, número 8 en el tarjetón., quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy Licenciado y Doctor en Teología; me gradué de Rabino ante el Beit Din (Tribunal Rabínico) del Seminario Teológico Interreligioso, en Gainesville, Florida (Estados Unidos). Fui designado Canciller para el Consejo Rabínico Libre e Independiente de las Américas. He trabajado desde hace 10 años como secretario general en el Cabido Interreligioso de Colombia. Y desde hace más de 15 años he trabajado como defensor de Derechos Humanos en el ámbito de la libertad religiosa.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque quiero ser vocero de todas las comunidades de fe y espiritualidades que hacen presencia en Bogotá ante el cabildo distrital, y ayudar a garantizar la implementación integral de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos en el Plan Distrital de Desarrollo que presente el nuevo Alcalde Mayor.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Por respeto a las diversas posturas en el Sector Religioso bogotano al que aspiro representar ante el Concejo, no tengo un candidato de mi preferencia.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí. Entre los años 2016 y 2017, trabajé como profesor provisional en la Secretaría Distrital de Educación. Dicté clases de Ética y Educación Religiosa en el Colegio Distrital Rufino José Cuervo, en la localidad de Tunjuelito.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No.

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Mi principal lucha será en defensa de todas las comunidades de fe y espiritualidades de la ciudad, para que se les respete y se les garantice a plenitud todos los derechos derivados de las libertades constitucionales de culto, de conciencia y de religión.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1) Asignación presupuestal a la Secretaría de Educación, para ejecutar en todos los colegios de la ciudad, la celebración de las jornadas de las Naciones Unidas por la libertad religiosa, la armonía interconfesional y la lucha contra los crímenes de odio; 2) Garantía de cupos en la Universidad Distrital para el personal de Auxiliares de Policía Bachilleres una vez terminen su servicio militar y desen estudiar allí. 3) Reglamentación y garantías para el parqueo de vehículos de los feligreses frente y alrededor de los templos, en sus respectivos horarios de servicios religiosos.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

No hay soluciones mágicas ni únicas. Yo opino que se requiere de una intervención transversal y multi-sectorial en lo logístico, lo educativo, lo preventivo y lo operativo, con un enfoque de sana convivencia ciudadana. Pero lo más importante es resolver de forma y de fondo las causas sociales que llevaron al deterioro de la seguridad de la ciudad.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí. Considero que el policía de Bogotá conoce el territorio y sus condiciones climáticas y geográficas, así como también su composición humana; así puede interactuar con más familiaridad y propiedad en los barrios y localidades. Tiene identificadas las zonas críticas y los móviles delincuenciales; y su estabilidad laboral en Bogotá le permitiría también mejorar su bienestar personal y familiar. Me parece que los traslados destruyen el arraigo y la identidad del policía con su territorio, deterioran su salud física y mental, crean problemas de comunicación tanto con su propia familia como con las bogotanas y bogotanos; y desde el ámbito de la inteligencia policial, han sido contraproducentes para ciudadanía y uniformados por igual. Necesitamos que los policías de Bogotá se queden en Bogotá.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Los diversos estudios ya realizados han demostrado el riesgo de los sobrecostos y de los retrasos en las obras que podrían causar la modificación del contrato. Hay otro factor del que poco se habla, y es el de las actuales condiciones climáticas y del sub-suelo bogotano que no dan para sostener en el tiempo un Metro subterráneo. Tal vez esté yo equivocado al respecto, pero consideremos lo siguiente por observación simple: si sufrimos cuando, por causa de las lluvias y el granizo, se inundan los deprimidos de la Calle 26, y el deprimido de la NQS con Calle 94... ¿qué podríamos esperar ante un escenario similar con un Metro subterráneo?

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

No tocaría la carrera séptima. En las actuales circunstancias, considero que la Carrera Séptima es de los pocos corredores viales que permiten cierta agilidad en la movilidad (habría que buscar una solución a los trancones que se forman en sentido sur-norte de la Calle 72 hasta la Calle 92, y de la Calle 100 a la Calle 92 en sentido norte-sur). Intervenirla colapsaría el tráfico y afectaría el comercio en la zona.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Yo le apostaría a un sistema mixto y moderado.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Me parece que debemos revisar los últimos estudios para saber con certeza si aún es operable, o si definitivamente Doña Juana no soporta una tonelada más de basura y se requiera de un nuevo relleno sanitario, y discutir su futura ubicación, impacto ambiental y humano. En ambos casos, tenemos que insistir en el reciclaje en todos los niveles y las prácticas sanas para reducir la producción de basura en los hogares y lugares de trabajo.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Yo opino que la puesta en marcha del RegioTram, ayudará a concretar tal articulación territorial.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Me parece que se correrían riesgos burocráticos, presupuestales y de organización de la operatividad policial. Lo acertado sería mejorar la eficiencia administrativa de las localidades ya existentes, garantizar la ejecución de sus presupuestos y evitar que caigan en contrataciones y licitaciones dudosas, y fortalecer las tareas de los diversos comandos locales de policía en lo logístico, lo educativo, lo preventivo y lo operativo.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Entre otras situaciones, lamento profundamente su distanciamiento con las comunidades de fe y espiritualidades de Bogotá, una conducta que ya había manifestado desde su campaña a la alcaldía. A pesar de los propios y heroicos esfuerzos desarrollados por la Sub-Dirección Distrital de Libertad Religiosa, la hostilidad silenciosa de la alcaldesa, al estilo “¡Bogotá no necesita de sabios!”, fue un muy mal mensaje para la ciudadanía, porque alimentó la apología del odio contra todo el sector religioso bogotano. Además, hay que tener en cuenta que tanto el marco de constitucionalidad como el corpus legislativo del país, reconocen la importancia de involucrar el aspecto religioso y espiritual en las políticas públicas, para la búsqueda del bien común. Esperamos que el próximo alcalde acepte reunirse directa, personal y periódicamente con los líderes y las lideresas de las diversas iglesias, confesiones religiosas y espiritualidades presentes en Bogotá, en aras del bien común y de la construcción de una cultura de paz sostenible.