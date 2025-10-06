Riñas desencadenan 4 de cada 10 homicidios en Bogotá: campaña busca reducirlos

82 %de homicidios en Bogotá se registran en vía pública. Foto: Secretaría de Seguridad

En situaciones en las que la ira o el miedo se apoderan del cuerpo, y la mente se encuentra en tensión, pensar las cosas un segundo antes de accionar, puede cambiar la historia, salvar una vida. Ese es el mensaje de ‘Un segundo antes’, la nueva campaña de la Secretaría de Seguridad que busca frenar la oscura tendencia de Bogotá, ciudad en la que cuatro de cada diez asesinatos se registran en contextos de riña.

Riñas engrosan las cifras de homicidios

El 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana, informó la cartera de Seguridad del Distrito. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

A esto se suma que, si bien detrás muchos de los homicidios que se cometen en la ciudad están las riñas por intolerancia, factores como el consumo excesivo de alcohol, disparan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

En Bogotá, 4 de cada 10 homicidios comienzan por una discusión.



Que una ofensa, una riña o una agresión que pudo evitarse no te conviertan en un criminal.#UnSegundoAntes del golpe o del disparo puede cambiarlo todo. Piensa, respira, detente. Llama a la Línea 123.… pic.twitter.com/LLVNCYvXV7 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 6, 2025

‘Un segundo antes’

‘Un segundo antes’ es el llamado de la Secretaría de Seguridad que insta a la ciudadanía a aprender a reconocer los signos del conflicto, detener las reacciones violentas y promover el respeto, el diálogo y la empatía como herramientas para resolver diferencias. “Una pelea, sea cual sea el motivo, nunca va a valer más que una vida”, dice la cartera de Seguridad.

César Restrepo, jefe de la cartera, señaló: “pensar antes de actuar, salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y hasta la propia. Cuando alguien en intolerancia social atenta contra la vida de otra persona, este hecho de inmediato lo convierte en un criminal. Nuestra invitación es a respirar, a pensar y a detenerse”.

Panorama de seguridad en Bogotá

Según el sistema SIEDCO de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 casos de homicidios en la capital, lo que equivale a una leve disminución, teniendo en cuenta los 876 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

La situación es más preocupante si se consideran otros indicadores: la extorsión, con 1.433 casos denunciados en lo que va del año, ha impactado fuertemente el comercio en localidades como San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. El secuestro, por su parte, ha tenido un repunte alarmante, con 29 casos reportados en 2025, lo que representa un aumento del 222% frente al año anterior, de acuerdo con las cifras denunciadas recientemente en el Concejo por el cabildante del Centro Democrático Andrés Barrios. “Hoy el miedo gobierna en varios barrios, mientras el Estado actúa como un espectador”, sentenció el concejal.

Ante el panorama, el cabildante propuso la creación de una Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro que trabaje de forma articulada con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. Además, pidió declarar una “Emergencia por Armas Ilegales en Bogotá” para impulsar un plan masivo de incautación y control de armamento. También exigió que el Distrito reconozca al Tren de Aragua como una estructura terrorista que ya ejerce control territorial en zonas de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.