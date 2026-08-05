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Robaron a conductor y lo abandonaron atado de pies y manos en zona rural: Policía lo rescató

Tras una alerta ciudadana, las autoridades dieron con un conductor que había sido amordazado cerca al río Fucha.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de agosto de 2026 - 12:01 p. m.
El vehículo había sido hurtado mediante la modalidad de falso servicio, solicitado a través de una plataforma de transporte.
El vehículo había sido hurtado mediante la modalidad de falso servicio, solicitado a través de una plataforma de transporte.
Foto: Policía de Bogotá
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Un nuevo hurto a un vehículo de plataforma activó las unidades de Policía de Bogotá, desatando una persecución que se extendió por dos localidades. El resultado: la captura del delincuente y el rescate de la víctima, un conductor que fue abandonado en zona boscosa durante el hurto.

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De acuerdo con las autoridades, el vehículo había sido hurtado mediante la modalidad de falso servicio, es decir, había sido solicitado a través de una plataforma de transporte, desde la localidad de Los Mártires hasta San Cristóbal.

“Es de anotar que los presuntos delincuentes abandonaron a la víctima en una zona boscosa cerca al río Fucha, amarrada de pies y manos. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía, una patrulla de vigilancia llegó de manera inmediata al lugar, salvaguardó la integridad de la víctima y la puso a salvo”, narró el coronel Carlos Rodríguez Tavera, comandante de Estación de Policía Antonio Nariño.

Mientras la víctima era rescatada, el llamado de la comunidad y el apoyo del sistema de rastreo GPS del vehículo permitieron ubicar el automotor en un parqueadero público, donde pretendían ocultarlo para evitar su localización. En el lugar fue capturado uno de los presuntos responsables, en el sector del Restrepo.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito que se le atribuye.

Continúan los robos de vehículos

Según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de julio de este año, fueron hurtados 1.424 automóviles y 2.068, motos, es decir, 3.492 vehículos.

Aunque la Secretaría de Seguridad de Bogotá asegura que el robo de carros y motos ha tenido una reducción del 10,3 % comparado con el primer semestre de 2025, Concejales de Bogotá piden a las autoridades reforzar los operativos contra las bandas.

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Por Redacción Bogotá

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