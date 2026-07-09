Robaron su carro en Suba y ahora delincuentes lo usan para cometer más asaltos en Bogotá

Las víctimas afirman que el automóvil, adquirido tras varios años de ahorro, fue robado en menos de un minuto por hombres armados y desde entonces no han vuelto a verlo. Foto: Caracol Noticias

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Lo que para una pareja de Bogotá representaba el resultado de años de trabajo terminó convirtiéndose en una pesadilla que todavía no termina. Su vehículo fue robado durante un atraco en la localidad de Suba y, lejos de desaparecer, comenzó a aparecer días después en videos difundidos en redes sociales en los que, según los afectados, es utilizado por una banda dedicada al hurto de otros automotores en diferentes sectores de la ciudad.

La denuncia, conocida a través del Ojo de la Noche, también revela que los delincuentes estarían utilizando los documentos que permanecían dentro del carro para intentar abrir créditos y contratar servicios a nombre de las víctimas.

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El comienzo de la tragedia

De acuerdo con el relato de la pareja, el asalto ocurrió sobre las 2:20 de la madrugada cuando un vehículo les cerró completamente el paso en inmediaciones de su vivienda, en Suba. Cuatro hombres armados descendieron, los golpearon y, bajo amenazas, les quitaron el automóvil, los teléfonos celulares y otras pertenencias antes de escapar en menos de un minuto.

El vehículo, un automóvil de placas INL-906, no estaba asegurado, por lo que inicialmente sus propietarios pensaron que lo habían perdido para siempre.

Sin embargo, días después comenzaron a encontrar en redes sociales videos de otros robos de vehículos registrados en Engativá y el noroccidente de Bogotá. Al observar las imágenes, aseguran que reconocieron su automóvil por un detalle muy particular: los rines negros instalados por ellos mismos. Según afirman, la misma banda estaría utilizando el vehículo para interceptar nuevos automotores y facilitar otros asaltos en la ciudad.

Suplantación de identidad

El drama no terminó con la pérdida del carro. Los afectados denunciaron que los documentos personales que permanecían dentro del vehículo comenzaron a ser utilizados para intentar solicitar créditos, adquirir servicios de internet e incluso realizar otros trámites financieros sin su autorización.

La pareja también aseguró que recopiló videos, ubicaciones y otras pruebas que entregó a las autoridades, aunque manifiesta que, hasta el momento, no ha recibido la respuesta que esperaba para recuperar el automotor y frenar el uso fraudulento de su identidad.

Finalmente, las víctimas señalaron la nula colaboración de las autoridades en la recepción del denuncio. Dicen que, a pesar de tener la localización de los celulares hurtados con el vehículo, no han recibido ningún tipo de ayuda y se sienten “con las manos atadas”.

Hurto de vehículos en Bogotá

El caso ocurre en un contexto en el que el hurto de vehículos continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad en Bogotá, aunque las cifras muestran una tendencia a la baja. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de 2026 se denunciaron 1.456 hurtos de automotores, frente a 1.713 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción cercana al 15 %.

En ese mismo lapso, las autoridades lograron la recuperación de 873 vehículos, gracias a operativos conjuntos entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y estrategias como el Plan Candado, apoyadas en cámaras de videovigilancia y lectores automáticos de placas (LPR).

Sin embargo, la Policía advierte que varias estructuras criminales continúan utilizando los vehículos robados para cometer nuevos delitos, transportar armas, movilizar integrantes de las bandas o desmantelarlos para comercializar sus autopartes en el mercado ilegal.

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