Robo por aplicación de citas en Bogotá superó los $20 millones

Durante el tiempo en el que permaneció inconsciente se realizaron retiros en cajeros automáticos, compras, transferencias y operaciones por internet. Además, le hurtaron sus documentos personales, según el testimonio conocido sobre el caso.

Un robo por aplicación de citas dejó pérdidas superiores a $20 millones a un joven que se reunió con un hombre en la Zona T de Bogotá. La víctima relató que consumió dos cócteles, perdió la memoria y despertó al día siguiente en un centro médico del sur de la ciudad.

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Una cámara de seguridad registró el momento en el que el acompañante sacó un elemento de su bolsillo y lo puso en la bebida mientras el joven estaba en el baño. Sin embargo, no se ha divulgado un examen toxicológico que identifique la sustancia ni confirme que se tratara de escopolamina.

¿Cómo ocurrió el robo por aplicación de citas?

La víctima contactó al hombre mediante una plataforma cuyo nombre no fue revelado. Posteriormente, ambos acordaron encontrarse en un establecimiento de la Zona T, sector ubicado en la localidad de Chapinero.

Las grabaciones muestran que ingresaron al lugar después de la medianoche y se ubicaron en una mesa. Durante el encuentro, el joven consumió dos cócteles y, en un momento de la noche, se dirigió al baño.

Mientras permanecía apartado de la mesa, el acompañante sacó un elemento de uno de sus bolsillos, observó a su alrededor y lo introdujo en la bebida. Después continuó utilizando su teléfono celular.

“Recuerdo tomarme dos cócteles y ya de ahí en adelante no recuerdo más, sino hasta el siguiente día”, declaró la víctima a Noticias RCN. Horas más tarde despertó en un centro médico ubicado en el sur de Bogotá, sin recordar cómo había salido del establecimiento ni quién lo había trasladado.

El reporte no identifica el bar, al hombre señalado ni la aplicación mediante la cual se conocieron. Tampoco informa si el establecimiento detectó la acción durante la noche o si intervino antes de que ambos abandonaran el lugar.

Retiros, compras y transferencias superaron los $20 millones

Los registros bancarios indican que durante el periodo de inconsciencia comenzaron a realizarse retiros de dinero en cajeros automáticos, compras, transferencias y otras operaciones digitales.

El rastro de esos movimientos también llevó a presumir que la víctima y su acompañante se desplazaron posteriormente a otro establecimiento. No obstante, la información publicada no precisa su ubicación ni el recorrido realizado.

En total, las pérdidas económicas superaron los $20 millones. A esta suma se añadió el hurto de los documentos personales del joven y las obligaciones financieras generadas por las operaciones realizadas mientras permanecía en estado de indefensión.

La víctima presentó la denuncia y pidió a las entidades bancarias revisar las transacciones. Hasta el momento no se ha informado sobre capturas, la identificación pública del señalado o la recuperación del dinero.

Más información sobre Bogotá: Autoridades alertaron por robos y estafas mediante aplicaciones de citas.

Bogotá ya ha registrado casos con una modalidad similar

El robo por aplicación de citas denunciado en la Zona T no es el primer caso conocido en Bogotá en el que una persona pierde la conciencia durante un encuentro y posteriormente encuentra movimientos en sus cuentas.

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En julio de 2025, la Fiscalía procesó a una mujer señalada de contactar hombres mediante cuatro perfiles con identidades diferentes. La investigación documentó once robos por más de $400 millones, incluidos hurtos de pertenencias, efectivo y recursos de cuentas bancarias.

Dos meses después, las autoridades desarticularon la banda conocida como La 57, que operaba en Chapinero y Teusaquillo. Según la investigación, sus integrantes contactaban hombres mediante aplicaciones de citas, los llevaban a bares o zonas de fiesta y mezclaban medicamentos en sus bebidas.

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Al menos diez personas terminaron en hospitales y ocho presuntos integrantes fueron enviados a prisión. La Policía señaló entonces que la organización accedía a datos bancarios para realizar compras, retiros, transferencias y solicitudes de crédito, y que obtenía hasta $50 millones mensuales.

Estos antecedentes muestran un patrón documentado, pero no establecen una relación entre aquellas organizaciones y el caso reciente de la Zona T.

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Policía advierte sobre perfiles falsos y bebidas

La Policía Nacional ha documentado organizaciones que seleccionan víctimas mediante aplicaciones de citas, concretan encuentros presenciales y utilizan sustancias para dejarlas inconscientes antes de acceder a sus pertenencias y cuentas bancarias.

En enero de 2026, por ejemplo, cuatro personas fueron capturadas en Medellín por una investigación con este patrón. Los casos documentados incluyeron pérdidas por $200 millones para un ciudadano australiano y por cerca de $80 millones para dos estadounidenses.

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Aunque estos hechos ocurrieron en otra ciudad y no tienen una conexión conocida con el robo por aplicación de citas registrado en Bogotá, la Policía recomienda:

Preferir establecimientos públicos y concurridos.

Verificar el perfil y la identidad de la persona.

No dejar bebidas o alimentos sin supervisión.

No aceptar bebidas de personas desconocidas.

Informar a un familiar o amigo sobre el lugar del encuentro.

Activar las notificaciones de las cuentas bancarias.

Pedir ayuda al personal del establecimiento ante un malestar repentino.

Reportar perfiles sospechosos dentro de la plataforma.

Llamar a la Línea 123 o acudir a la unidad de Policía más cercana.

La institución también aconseja evitar la publicación de información financiera, lugares de residencia y otros datos que permitan perfilar a la víctima. Además, recomienda utilizar aplicaciones con verificación de identidad y sistemas para reportar comportamientos sospechosos.

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