Los escenarios Plaza, Bio, Eco y BBC recibirán a los asistentes durante los tres días de programación. Sin embargo, antes de llegar al recinto, es importante revisar las condiciones…

¿Va a Rock al Parque 2026? El festival celebra sus 30 años este puente festivo en el parque Simón Bolívar, en Bogotá, con tres jornadas de conciertos y cuatro escenarios. Para evitar contratiempos en los controles de ingreso, tenga en cuenta la lista de objetos prohibidos, los elementos que puede llevar y las recomendaciones para disfrutar de esta edición sin líos.

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Rock al Parque 2026: qué objetos están prohibidos y qué puede llevar al festival

Los escenarios Plaza, Bio, Eco y BBC recibirán a los asistentes durante los tres días de programación. Sin embargo, antes de llegar al recinto, es importante revisar las condiciones de acceso divulgadas por el Distrito.

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¿Qué objetos están prohibidos en Rock al Parque 2026?

De acuerdo con las recomendaciones de la Alcaldía de Bogotá, estos son los elementos que no podrán ingresar al festival:

Camisetas de equipos de fútbol nacionales o internacionales.

Banderas y trapos.

Aerosoles.

Sombrillas con punta.

Botas con punta de acero.

Correas con chapas metálicas o elementos cortopunzantes

Carpas o tiendas de campaña.

Latas.

Elementos de vidrio e instrumentos musicales.

Armas y objetos peligrosos.

Alcohol y sustancias psicoactivas.

Animales de compañía.

Cámaras profesionales sin acreditación.

Bicicletas, patines, drones y patinetas.

¿Qué puede llevar a Rock al Parque?

Entre los elementos permitidos que recomienda llevar el Distrito están los impermeables, el protector solar y las gorras. También se aconseja asistir con ropa y calzado cómodos, teniendo en cuenta las jornadas prolongadas y los desplazamientos entre las cuatro tarimas.

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¿Cuáles son las recomendaciones para ingresar a Rock al Parque?

Una de las principales condiciones de acceso es que solo podrán ingresar personas mayores de 14 años. Los adolescentes de entre 14 y 17 años deberán asistir acompañados de un familiar o acudiente.

Para quienes asistan con menores de edad, la Alcaldía recomienda acordar puntos de encuentro dentro del parque y asegurarse de que los adolescentes tengan un número de contacto de sus familiares, en caso de extravío. También aconseja que permanezcan acompañados y eviten conversar con personas desconocidas.

Si alguien se pierde o necesita ayuda, puede acudir a integrantes de la Policía o del Distrito debidamente identificados con chaquetas que tengan los logos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estos equipos estarán en el parque Simón Bolívar y sus alrededores.

Además, se recomienda usar protector solar y planear los desplazamientos entre escenarios, pues el festival tendrá jornadas extensas y una alta concentración de público.

Antes de salir hacia Rock al Parque 2026, revise los objetos que puede llevar y las restricciones de ingreso para evitar inconvenientes durante los controles de seguridad.

TransMilenio tendrá operación extendida durante Rock al Parque

Para facilitar el regreso a casa, TransMilenio extenderá su operación durante los tres días de Rock al Parque, según la demanda. El sábado y el lunes habrá servicio especial en las estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro; el domingo, solo en las dos primeras. Además, habrá 17 rutas del SITP disponibles.

El sistema también dispondrá de una operación especial para el concierto de Iron Maiden, este domingo en el Vive Claro, con servicios desde las estaciones CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro hacia ocho portales.

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