Salario neto promedio en Bogotá llegó a US$718: así quedó frente a la región

Imagen de referencia Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá, la capital del país, registró un salario mensual neto promedio de US$718 y ocupó el quinto lugar entre las ciudades latinoamericanas incluidas en el informe Mapping the World’s Prices 2026, elaborado por Deutsche Bank. El alcance del resultado exige una precisión: el estudio solo incorporó seis ciudades de la región, por lo que no permite afirmar que la capital colombiana sea la quinta que mejor paga en toda América Latina.

En la clasificación regional, Bogotá quedó por debajo de Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Santiago. Únicamente superó a Río de Janeiro. Su posición resulta todavía más baja dentro del listado completo: ocupó el puesto 63 entre las 69 ciudades analizadas alrededor del mundo.

La medición corresponde al salario mensual promedio después de impuestos y está expresada en dólares. La cifra tampoco representa el salario mínimo, garantiza que todos los trabajadores reciban ese ingreso ni refleja directamente cuánto pueden comprar con él.

Más información sobre Bogotá: Sandoval, la nueva gerente de Bogotá, y las prioridades por asumir.

Seis ciudades latinoamericanas comparadas

Ciudad de México encabezó el grupo regional con un salario neto promedio de US$1.059 mensuales. Bogotá se ubicó US$341 por debajo, una diferencia del 32,2 %.

El listado quedó de la siguiente manera:

Ciudad de México: US$1.059. São Paulo: US$853. Buenos Aires: US$842. Santiago: US$798. Bogotá: US$718. Río de Janeiro: US$594.

Entre Bogotá y Santiago, la ciudad ubicada inmediatamente por encima, existe una diferencia de US$80 mensuales. Frente a São Paulo, la distancia aumenta a US$135.

El informe no incorporó otras capitales y centros económicos importantes de América Latina como Lima, Montevideo, Panamá, San José, Quito, Medellín o Brasilia. Por esta razón, el quinto puesto describe la posición de Bogotá dentro de la muestra seleccionada y no dentro de todas las ciudades de la región.

Bogotá quedó en el puesto 63 del mundo

El informe de Deutsche Bank comparó salarios, arriendos, costo de vida, calidad de vida y precios cotidianos en 69 ciudades.

Bogotá ocupó el puesto 63 en salarios netos. Río de Janeiro apareció en el 65, mientras las otras cuatro ciudades latinoamericanas quedaron entre las posiciones 57 y 61.

Zúrich encabezó la clasificación global con US$8.363 mensuales, seguida por San Francisco, con US$7.601; Ginebra, con US$7.444; Boston, con US$6.258, y Nueva York, con US$5.534.

El salario atribuido a Zúrich equivale a 11,6 veces el registrado para Bogotá. La brecha con Nueva York es de 7,7 veces. Estas diferencias están relacionadas con la productividad, la estructura económica, la formalidad laboral y el costo de vida de cada país.

El salario en dólares creció 74 %

Uno de los resultados más llamativos corresponde a la evolución de Bogotá. El ingreso neto promedio pasó de US$412 en 2016 a US$718 en 2026, un aumento acumulado del 74,3 %.

Frente a 2019, cuando el informe registró US$353, el incremento alcanzó el 103,4 %. Bogotá presentó el crecimiento más alto entre las seis ciudades latinoamericanas estudiadas.

Ciudad de México aumentó 52,4 % durante la década y São Paulo, 32 %. Buenos Aires cayó 5 %, Santiago disminuyó 5,4 % y Río de Janeiro retrocedió 12,6 %.

Sin embargo, ese crecimiento no significa que el poder adquisitivo de los trabajadores bogotanos haya aumentado en la misma proporción. El indicador convierte los ingresos locales a dólares, de modo que la tasa de cambio puede elevar o reducir el resultado incluso cuando el salario real cambia menos.

La apreciación del peso frente al dólar, los ajustes del salario mínimo, la inflación y las variaciones en la composición de los trabajadores consultados pueden incidir en el resultado.

El promedio no describe cuánto gana la mayoría

Un salario promedio puede elevarse por la presencia de trabajadores con ingresos altos. Tampoco muestra cómo se distribuyen las remuneraciones entre empleados formales, informales, independientes, hombres, mujeres o personas con diferentes niveles educativos.

El indicador de Deutsche Bank debe diferenciarse de las mediciones del DANE. La Gran Encuesta Integrada de Hogares estudia el mercado laboral colombiano mediante una muestra amplia de hogares y permite analizar ingresos, informalidad, ramas económicas y posiciones ocupacionales.

Además, el reporte internacional se apoya ampliamente en información de Numbeo, una plataforma alimentada con datos aportados por usuarios. Deutsche Bank depura y contrasta las cifras, aunque reconoce que deben interpretarse como referencias comparativas y no como una medición exhaustiva de cada mercado laboral.

Por tanto, los US$718 no equivalen a un sueldo oficial aplicable a todos los ocupados de Bogotá. El dato representa una estimación del ingreso neto promedio dentro de la metodología utilizada por el estudio.

Ganar más dólares no garantiza mayor capacidad de compra

El escalafón salarial tampoco descuenta el costo de la vivienda, la alimentación, el transporte y los servicios. Dos trabajadores con el mismo ingreso en dólares pueden tener niveles de vida diferentes según los precios de la ciudad donde residen.

Para medir esa relación se requieren indicadores como la paridad de poder adquisitivo o el ingreso disponible después de pagar el arriendo. El mismo informe muestra que varias ciudades con salarios altos pierden posiciones cuando se incorporan los costos de vivienda.

Bogotá puede ofrecer bienes y servicios más baratos que Zúrich, Nueva York o San Francisco, pero también presenta menores ingresos, informalidad laboral y fuertes diferencias salariales entre sectores. En consecuencia, el quinto puesto regional permite comparar valores convertidos a dólares, aunque no demuestra por sí solo que sus habitantes tengan el quinto mayor bienestar económico de América Latina.

Siga leyendo: Ciclovía Nocturna superó los dos millones de trayectos: bicicleta dominó la noche.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.