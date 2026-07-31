Salió de prisión, obtuvo casa por cárcel y lo capturaron por presunto hurto de un vehículo

El capturado portaba un brazalete electrónico del INPEC, pues cumplía una medida de detención domiciliaria cuando fue sorprendido por la Policía. Foto: Archivo particular

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Un hombre que se encontraba bajo detención domiciliaria fue capturado por la Policía en la localidad de Puente Aranda, señalado de participar en el hurto de un vehículo.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se produjo durante actividades de vigilancia y control. Tras el reporte del caso, una patrulla reaccionó con apoyo de la comunidad, logró recuperar el automotor y capturó a uno de los presuntos implicados.

Durante la verificación de su identidad, los uniformados establecieron que el detenido portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, debido a que cumplía una medida de casa por cárcel.

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Según informó la Policía, el beneficio le había sido concedido seis meses atrás, luego de permanecer recluido en un establecimiento penitenciario del departamento del Meta por los delitos de violencia contra servidor público y hurto calificado y agravado.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el nuevo delito que se le atribuye. Las autoridades no entregaron detalles sobre la forma en que habría ocurrido el hurto ni sobre los demás presuntos responsables.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencias 123.

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