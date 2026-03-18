San Victorino vs Temu y Shein: comerciantes lanzan campaña por caída de ventas

Comerciantes pegan carteles incentivando la compra de productos de fabricación nacional. Foto: Archivo Particular

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Los postes y paredes del centro de Bogotá amanecieron con carteles con un mensaje claro: apoyar la confección nacional. Los pusieron comerciantes de la popular zona de San Victorino, en una gesta contra Temu y Shein, pues aseguran que el auge de estas plataformas los tiene contra el cuello en ventas.

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Los comerciantes también se pararon en distintos puntos de la zona comercial con carteles para expresar su preocupación por la caída en las ventas. Entre las causas señalan el crecimiento de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu.

Voceros del sector aseguraron que en el último año sus ventas han disminuido entre 20 % y 40 %, especialmente en categorías como ropa y artículos para el hogar. “Aunque estas plataformas son percibidas como más económicas, en muchos casos los precios finales, incluyendo envíos, pueden ser iguales o incluso superiores a los de productos fabricados en Colombia”, señala el gremio.

Con carteles, comerciantes de San Victorino lanzaron campaña contra Temu y Shein ante la caída de sus ventas. Así amanecieron varios puntos del centro de Bogotá. https://t.co/nnF6SDo9vQ pic.twitter.com/X15mmuYq4M — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) March 18, 2026

Ante el panorama, este miércoles los comerciantes adelantaron una jornada simbólica en sus locales, donde exhiben pancartas comparativas con precios reales entre productos vendidos en estas plataformas y los ofrecidos en San Victorino, destacando las diferencias en costo, tiempos de entrega y origen de la producción.

“El objetivo”, señalaron, “es visibilizar el valor de la industria nacional y promover un consumo más informado, teniendo en cuenta que los productos locales generan empleo y dinamizan la economía del país”.

Comercio electrónico gana terreno en el país

Datos del más reciente informe de la Cámara Colombiana de Mercado Electrónico indican que durante 2025, el número total de transacciones de comercio electrónico alcanzó 684,6 millones, siendo la cifra más alta registrada desde el 2019. Comparando el dato con el de 2024, el volumen de transacciones creció 19,9 % .

Otro estudio de comercio electrónico, hecho por Bancolombia, muestra que Temu, Amazon, Shein y Mercado Libre son las plataformas más usadas por los colombianos. En cuanto a Temu, el balance de BlackSip Digital Commerce, estima que a diario mueve 100.000 paquetes diarios a Colombia.

El panorama apunta a que los colombianos comienzan a incorporar las transacciones en línea en el consumo del hogar. En promedio, un colombiano gasta alrededor de COP 240.000 por compra en estas plataformas, siendo Shein la que representa el ticket más alto (COP 350.000), seguida de Amazon (COP 220.000), Mercado Libre (COP 260.000) y Temu (COP 125.000).

Y aunque el pulso por el mercado textil llevó, en parte, a que el gobierno trazara una nueva ruta de aranceles para nivelar la competencia, esto parece no haber mermado la inconformidad de los comerciantes de San Victorino, quienes aseguran, seguirán promoviendo sus productos y la campaña anti Temu y Shein.

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