Sancionan seis minas de carbón que operaban sin permisos ambientales en Cucunubá

En las últimas horas la actividad minera en el municipio volvió a quedar bajo escrutinio por las condiciones en que operan seis explotaciones de carbón en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada. Las inspecciones de la Corporación…

En las montañas de Cucunubá, en Cundinamarca, se conocen de cerca los riesgos de la minería de carbón. El 14 de agosto, una explosión de gas metano en una mina de la vereda La Ramada dejó a seis trabajadores atrapados y obligó a desplegar un operativo de rescate. Un séptimo trabajador logró salir por sus propios medios.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En las últimas horas la actividad minera en el municipio volvió a quedar bajo escrutinio por las condiciones en que operan seis explotaciones de carbón en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada. Las inspecciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) encontraron que trabajaban sin los permisos ambientales requeridos y causaban afectaciones en suelos, el agua y vegetación de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá.

Publicidad

En consecuencia, se ordenó la detención inmediata de labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos.

En las inspecciones se hallaron explotaciones sin licencias y planes de manejo irregulares. Quedaron bajo evidencia, además, actividades en zonas sin los títulos mineros correspondientes y, en algunos casos, dentro de áreas amparadas por contratos de concesión de terceros.

Afectaciones a quebradas

Entre los impactos ambientales que dejaron las explotaciones ilegales se cuentan la remoción de capas fértiles de suelo y la disposición de material estéril sobre potreros, laderas y zonas con bosques nativos, que multiplican riesgos de erosión, deslizamientos y hundimientos del terreno.

Las inspecciones también detectaron aceites usados, combustibles y lubricantes derramados directamente sobre el suelo, sin superficies impermeables ni sistemas para controlar posibles fugas. A esto se suma el manejo inadecuado de aguas lluvias, que facilita el arrastre de sedimentos hacia quebradas y áreas de ronda hídrica, de sectores aledaños a las veredas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna.

Los hallazgos incluyeron socavones con condiciones técnicas inseguras y minas abandonadas con riesgos de colapso. Según la autoridad ambiental, la extracción clandestina de cuñas de protección de roca y suelo podría debilitar la estructura del terreno y aumentar la posibilidad de movimientos en masa.

Una actividad con antecedentes de accidentalidad

La emergencia de agosto no es un dato aislado en el panorama minero del departamento. De acuerdo con un reporte de la Agencia Nacional de Minería, entre 2022 y 2026 se registraron 494 emergencias mineras en el país; 363 ocurrieron en minas de carbón y dejaron 419 fallecidos, de un total nacional de 585. En Cundinamarca, durante ese mismo periodo, la entidad reportó 88 accidentes y 116 personas fallecidas.

La CAR abrió procesos sancionatorios ambientales contra los responsables de las explotaciones y advirtió que también podría vincular a otros terceros. La orden obliga a detener las actividades en los socavones intervenidos, pero no significa que las minas tengan un cierre definitivo.

“Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores y los aplicaremos a demás terceros que resulten responsables, conforme a la normatividad vigente”, señaló Julio César Sierra León, director de la regional Ubaté de la entidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.