Se buscan poetas en Bogotá: Secretaría de Cultura premiará las mejores propuestas

Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Cultura realizará el Festival Reverso que reconoce las mejores obras de poemas hechas en Bogotá.

Esta nueva entrega se extenderá a bibliotecas públicas y radios universitarias de la ciudad, en una jornada que iniciará desde el 22 hasta el 25 de octubre y que contará con talleres, lecturas, performances, emisiones de radio y otras actividades que fomenten la escritura y lectura de poesía en todas sus formas.

¿Cómo participar?

Hasta el 1 de septiembre, los interesados de todas las edades y localidades de Bogotá, pueden postularse a través de la página web de la Secretaría: https://invitaciones.scrd.gov.co/verInvitacion/926

Habrán doce ganadores en cuatro categorías con incentivos económicos totales de 100 millones de pesos:

Poesía para niños que busca poemas inéditos dirigidos a público infantil

Poesía desde la juventud que premiará voces entre 18 y 28 años

Poesía desde la experiencia que está dirigida a escritores con obra publicada

Poesía expandida que invita a explorar formatos como la videopoesía, instalaciones, performance o creación digital.

Esta nueva edición contará con la participación de la poeta y ensayista Tania Ganitsky, quien será presidenta del jurado. Tania es bogotana, doctora en filosofía y literatura, profesora del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. En 2009 ganó el Concurso Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia y en 2014 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Obra Inédita. Ha publicado seis poemarios, entre ellos, Desastre lento (Himpar, 2023) y Posesión (Cardumen, 2025). En el 2022 publicó El fuego que quería recordar (La Diligencia), un ensayo literario sobre la escritura, y, en el 2023, Emily Dickinson y lo incompleto (Seix Barral).

“Escribir poesía en pleno 2025 es una invitación a escribir para que nuestros deseos de futuro sostengan el presente con un lenguaje imaginativo, especulativo y delirante. Para que nuestra sensibilidad e intuición nos conecten, a través de la palabra escrita y de su naturaleza dialógica, con los otros, con todo lo que no somos nosotros mismos, animado o inanimado“, indicó.

