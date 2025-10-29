Se conoce video del sicariato en Bosa que dejó dos muertos y una mujer capturada

Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la zona. Foto: Cortesía

Dos muertos, víctima y victimario, y una mujer capturada, fue el saldo de un nuevo ataque sicarial registrado en el sur de Bogotá. Fue en Bosa, en donde, en las últimas horas, y a plena luz del día, un sicario atentó contra un hombre en el barrio Holanda. Los hechos quedaron registrados en el video de una cámara de seguridad de la zona.

El metraje del suceso deja ver cómo el sicario disparó por la espalada a quemarropa a su víctima, otro hombre que caminaba por la calle 57 Sur con carrera 87J. De lo que no se percató el atacante era de que, en ese preciso momento, un uniformado se encontraba patrullando la zona, a pocos metros del indiscriminado ataque.

Justo después de disparar, el sicario intentó abordar una motocicleta que lo esperaba, conducida por una mujer. No obstante, en medio de la tensión, el sujeto cayó con el vehículo, mientras que la conductora intentó huir. Según el reporte oficial, el uniformado que estaba en la escena accionó su arma al ver que el sicario le iba a disparar. Por cuenta de una herida de bala, el agresor murió en el lugar de los hechos.

“Tenemos la incautación de un arma de fuego tipo revolver y de la motocicleta. Además, como resultado de la investigación se logró establecer que la persona de género femenino cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado. Así mismo, la víctima tenía libertad condicional desde el 7 octubre”, informó el Comandante Estación de Policía Bosa, Mayor Luis Enrique Pérez Paez.

De igual manera, al parecer, del hecho quedaron dos personas heridas y la víctima del atentado fue traslada a un centro hospitalario.

Cifras de homicidio en la localidad de Bosa

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco), entre enero y junio de 2025, se reportaron 41 casos de homicidio en la localidad séptima de Bogotá.

La cifra representa una reducción del 22,6% al compararla con los 53 casos reportados en el mismo período de 2024.

En total, entre enero y junio en Bogotá se reportaron 575 casos de homicidio, cifra que, comparada con los 532 casos del mismo periodo de 2024, representa un aumento del 8%.

