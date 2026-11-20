Entrar a una joyería como un cliente cualquiera habría sido la estrategia de un hombre de 60 años para llevarse varias piezas de una vitrina y escapar con mercancía avaluada en cerca de COP 30 millones. El hurto ocurrió en un local comercial ubicado en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de la ciudad. El responsable fue capturado mientras intentaba escapar.

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De acuerdo con la Policía, el propietario del establecimiento alertó a una patrulla que pasaba por la zona. El comerciante pidió ayuda y les informó que le acababan de robar un lote de joyas que tenía exhibidas en una de las vitrinas del lugar.

Con las características del señalado, los policías iniciaron una búsqueda por los alrededores hasta ubicarlo. El hombre, de 60 años, intentó evadir a los uniformados mezclándose entre los transeúntes y turistas que a diario colman esa zona de la ciudad, pero fue localizado rápidamente. Durante el procedimiento le encontraron varias piezas de plata con esmeraldas, cuyo valor fue estimado en COP 30 millones.

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La Policía confirmó que el capturado tiene antecedentes por homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. El hombre y las joyas recuperadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar el proceso de judicialización.

El caso ocurre en medio de una reducción general de los hurtos en Bogotá, aunque la tendencia no necesariamente se refleja en la percepción de los ciudadanos, que siguen reportando altos niveles de inseguridad. Según el sexto informe de Bogotá Cómo Vamos, entre enero y junio de 2026 se registraron 62.697 casos de hurto común, frente a los 71.843 del mismo periodo de 2025, una disminución del 12,7 %. El hurto a personas concentró el 89,2 % de los registros y el hurto a comercio, el 6,4 %. En contraste, el hurto a residencias aumentó 6,4 %, al pasar de 3.078 a 3.276 casos. En cuanto a los homicidios, se contabilizaron 545 durante el primer semestre, un 7,3 % menos que en 2025. Pese a la reducción, la cifra representa el tercer registro más alto para ese periodo desde 2019.

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