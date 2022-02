Se le otorgó salvoconducto y posteriormente refugio a Yailen Insua Alarcón

Migración Colombia le dio el salvoconducto a la periodista cubana Yailen Insua Alarcón y a su pareja. Foto: Migración Colombia

El pasado 5 de febrero la periodista cubana Yailen Insua Alarcón, quien trabajaba en Cuba como directora del sistema informativo de la televisión de ese país y de la revista Buenos Días, denunció a través de un video estar en peligro, por lo que decidió salir de la isla y tomar un avión con destino a Nicaragua, sin embargo, en el viaje hizo una escala en Bogotá y al abordar el avión que la llevaría a su destino final, no dejaron que ni ella ni su pareja abordaran.

Ella compartió en ese momento que la aerolínea que la iba a transportar le comunicó que Nicaragua no autorizaba el ingreso de su esposo ni el de ella. Motivo por el cual, la periodista estaba pidiendo el asilo en Colombia, pues de acuerdo con lo que registró el video, ella afirma que su vida corre peligro en Cuba.

“Salgo de Cuba porque estaba en una situación que ya no podía resolver. Desde el año 2017 no puedo trabajar en lo que estudié, en el periodismo, hago trabajos extras porque la seguridad siempre va por la diferencia de pensamiento que tengo con el sistema que hay en mi país”, dijo la periodista cuando no la dejaron viajar de Colombia a Nicaragua.

Recordemos que los ciudadanos cubanos necesitan visa para ingresar a Colombia y para hacer escala en el país. En el caso de Yailen, ella solo iba a hacer el tránsito en Bogotá el pasado 5 de febrero. Sin embargo, “Nicaragua en una decisión soberana había manifestado que ella y su esposo no podían abordar ese vuelo porque no serían admitidos”, compartió el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios.

Hoy los oficiales de Migración Colombia llegaron al Aeropuerto El Dorado para recogerla a ella y a su esposo, con el fin de darles ingreso al territorio nacional. Juan Francisco Espinosa se refirió a la situación, y compartió que las aerolíneas en ese caso están obligadas a presar acompañamiento y acomodación. “Posteriormente, para que esas personas pudieran entrar a Colombia debían tener una visa, yo como cabeza de la autoridad migratoria no puedo evadir las normas del país y permitir que una persona que requiera visa de ingreso lo haga”.

También afirmó que se presentó una acción de tutela y un juez ordenó que Migración Colombia le diera un salvoconducto a Yailen Insua Alarcón y a su pareja para que pudiera tramitar una solicitud de refugio a la Cancillería.

“Aquí, como siempre lo hemos dicho, respetamos profundamente las decisiones judiciales, inmediatamente se les dio ingreso a estas personas al territorio nacional ahí ya se presentaron a Migración, en donde se les otorga el salvoconducto y vendrá su trámite de refugio”, concluyó el director general de Migración Colombia.

Por su parte, la pareja tendrá un permiso de 5 días, para adelantar los trámites respectivos.

