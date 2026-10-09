El accidente, del que no se tiene un reporte oficial y se encuentra en investigación, ocurrió casi a las 8:00 de la noche, generando una gran…

El daño de un tubo de alta presión en la calle 123 con carrera séptima, en la localidad de Usaquén, dejará al menos sin agua este viernes a casi toda la localidad, especialmente los barrios ubicados entre las calles 119 y 198, y entre las carreras 7 y 10 este, zona donde abastecerán con carrotanques, mientras avanzan los trabajos. La empresa espera restablecer el servicio en la noche de este viernes.

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Se rompió tubo en la calle 123 con carrera Séptima y Usaquén estará sin agua al menos un día

El accidente, del que no se tiene un reporte oficial y se encuentra en investigación, ocurrió casi a las 8:00 de la noche, generando una gran fuga, que inundó la zona y colapsó la movilidad. La magnitud de la emergencia se evidenció en los videos que se viralizaron en redes sociales, en los que se veía como el agua brotaba fuera de control, lo que causó, incluso, el colapso del techo de una estación de gasolina cercana.

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En el lugar, la situación fue atendida inicialmente por los Bomberos de Bogotá y momentos después se pronunció la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB): "Nuestro equipo operativo ya se encuentra realizando el cierre de válvulas para dar inicio a las labores de reparación del daño imprevisto", explicó en su cuenta oficial de X.

Reportes como el del concejal Jesús Araque pedían la atención inmediata "ante la ruptura de un tubo de agua en la carrera 7 con calle 124, frente a la estación de servicio Texaco". Agregó: "La emergencia habría provocado incluso la caída del techo de la gasolinera. ¡Se requiere atención urgente para evitar mayores riesgos y proteger a la ciudadanía!".

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🚨 URGENTE | Solicito apoyo inmediato de las entidades competentes ante la ruptura de un tubo de agua en la carrera 7 con calle 124, frente a la estación de servicio Texaco.



La emergencia habría provocado incluso la caída del techo de la gasolinera. ¡Se requiere atención urgente… pic.twitter.com/Jx6zDvdPlr — Jesús Araque (@araqueconcejal) October 9, 2026

Pasada poco más de una hora, la empresa informó que la fuga quedó controlada, tras el cierre de las válvulas. Agregaron que, de momento, el suministro de agua quedó suspendido en la zona, para poder identificar cuál fue la causa de la emergencia y comenzar los trabajos que, por lo menos, durarán 24 horas, según indicó personal de la EAAB. El daño se sumó a las torrenciales lluvias que durante el jueves se volvieron a presentar en la capital, agravando las inundaciones en el norte de la ciudad.

Mientras se adelantan los trabajos de reparación de la tubería, el servicio de agua permanecerá suspendido en las zonas de Servicio de Usaquén Nuevo, Unicerros, Bosques de Medina, Bosquede Pinos, Cadena de Cerro Norte, Soratama y Cadena de Codito, que comprende los siguientes barrios:

Urbanización Furatena, Santa Ana Oriental, La Franja de Buenavista, La Llanurita II, Chaparral, Nuevo Horizonte, La Llanurita, Horizontes Usaquén, La Frontera, Arenera Buenavista, La Estrellita, Buenavista II Sector, El Cerro Parte Baja (Villa Nydia), Terrazas de San Ángel, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Parte Baja, La Perla Oriental, Usaquén – Urbanización Portal de Siena, El Cerro Occidental, Agua Dulce, Los Naranjos, Cerros Norte, Altos de Serrezuela, El Redil, El Codito, Santa Cecilia Norte Parte Alta, La Cañada, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Tibabita 2, El Pinar de Santa Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Barrancas Oriental – La Roca (Predio), Barrancas Oriental – Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Arauquita II Sector, Horizontes, Buenavista La Estrellita II, Ibiza, Barrancas Alto, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, Soratama y Lote 95 Anexo Barrio Soratama.

El Acueducto pidió comprensión a la ciudadana y reiteró su compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible. "Según el cronograma de trabajo el servicio estaría restablecido en la noche de este viernes 9 de octubre. La EAAB informará sobre los avances en los trabajos de reparación a través de sus canales institucionales”, puntualizó. Para solicitar servicio de carrotanque, la comunidad se puede comunicar con la línea 116.

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