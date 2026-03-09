Incendios en Venezuela, Brasil y la Amazonía podrían impactar el aire en Bogotá

El material particulado PM2.5 corresponde a partículas finas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, capaces de ingresar profundamente en los pulmones y generar afectaciones respiratorias y cardiovasculares, especialmente en poblaciones vulnerables. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los incendios forestales registrados en distintas regiones del norte de Suramérica y del país podrían afectar la calidad del aire en Bogotá durante los próximos días. Así lo advirtió la Secretaría de Ambiente, que mantiene monitoreo permanente ante el posible ingreso de humo y material particulado transportado por las corrientes de viento hacia la capital.

En contexto: Segunda alerta por mala calidad del aire en menos de un mes en Ciudad Bolívar

Durante los primeros cinco días de marzo de 2026 se han identificado más de 32.000 incendios en Venezuela, Brasil y en regiones colombianas de la Orinoquía y la Amazonía, una cifra que evidencia una actividad temprana e intensa de incendios forestales que podría incidir en las condiciones atmosféricas de la ciudad.

La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto, explicó que la entidad monitorea constantemente la calidad del aire a través de su red de estaciones.

“La entidad monitorea de forma permanente la calidad del aire en Bogotá y analiza cómo las dinámicas de viento pueden traer hacia la ciudad humo y partículas provenientes de incendios forestales de otras regiones”, señaló la funcionaria.

Según Soto, el control ambiental en la ciudad no se activa únicamente cuando se declara una alerta por mala calidad del aire, sino que se realiza seguimiento continuo a las emisiones de industrias, vehículos y otras actividades productivas.

Alertas recientes por contaminación en Mochuelo

La advertencia sobre los incendios se produce en medio de un contexto ambiental complejo en el sur de la ciudad. En menos de un mes ya se han declarado dos alertas por mala calidad del aire en el sector de Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró recientemente nivel de alerta preventiva tras detectar nuevamente concentraciones elevadas de material particulado fino (PM2.5) en la estación de monitoreo ubicada en esta zona rural.

Se trata de la segunda alerta en menos de un mes, ya que una medida similar había sido levantada apenas ocho días antes.

Según la autoridad ambiental, los niveles registrados superaron los límites permitidos y reflejan un problema persistente en este sector del sur de Bogotá, donde operan diversas actividades industriales como ladrilleras, asfalteras y cementeras.

El material particulado PM2.5 corresponde a partículas finas con un diámetro inferior a 2,5 micrómetros, capaces de ingresar profundamente en los pulmones y generar afectaciones respiratorias y cardiovasculares, especialmente en poblaciones vulnerables.

El director general de la CAR, Alfred Ballesteros, aseguró que la alerta implica un refuerzo en las acciones de control ambiental.

“No es un simulacro ni una decisión administrativa. Es una alerta decretada con criterios técnicos y con una instrucción clara: realizar seguimiento estricto y adoptar medidas contundentes frente a los responsables del deterioro en la calidad del aire”, afirmó.

Lea más: Cierres en la AV. Primero de Mayo por obras del Metro: así cambiará la movilidad en la zona

Situación ambiental en el sector de Mochuelo

La Secretaría de Ambiente también explicó que el 92 % del territorio de Mochuelo está bajo competencia de la CAR, mientras que el Distrito ejerce control ambiental en el 8 % restante, correspondiente principalmente al área urbana.

En ese sector, las mediciones recientes han registrado niveles de contaminación entre bajos y moderados, sin reportes recientes de rangos altos o peligrosos.

Además, en esa zona no existe actualmente actividad minera. Allí operan cinco industrias con permisos vigentes de emisiones, principalmente hornos y calderas, además de un sitio de disposición y una planta de aprovechamiento de residuos de construcción y demolición.

Como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en el sur de la ciudad, la Secretaría de Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, ha realizado 209 operativos de control a vehículos en el sector de Mochuelo y en otras zonas de la localidad de Ciudad Bolívar.

Estos operativos han dejado resultados significativos. En total, 1.226 vehículos han sido inmovilizados por incumplir la normatividad ambiental sobre emisiones contaminantes. De ese total, 170 corresponden a vehículos de transporte de carga, uno de los segmentos que más incide en las emisiones de material particulado.

Además, las autoridades han impuesto 3.395 comparendos por infracciones relacionadas con emisiones contaminantes, de los cuales 819 fueron dirigidos a vehículos de carga.

Según el Distrito, estas acciones buscan reducir las fuentes móviles de contaminación y proteger la salud de las comunidades cercanas, especialmente en sectores donde históricamente se han registrado problemas de calidad del aire.

Recomendaciones de salud

Ante el posible aumento de contaminantes en el aire y el pico de enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud emitió varias recomendaciones para la ciudadanía:

Mantener actualizado el esquema de vacunación

Usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios

Lavarse las manos con frecuencia

Reducir la actividad física al aire libre en niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres gestantes y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de la calidad del aire a través del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, que permite conocer en tiempo real las condiciones ambientales en la ciudad.

Lea más: Estas son las marchas y movilizaciones previstas en Bogotá entre el 10 y el 15 de marzo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.