Extraditan desde Bogotá a “Dollarino”, emisario de mafias italianas ligado a la Cosa Nostra

Emanuele Gregorini, alias “Dollarino”, señalado como emisario de una alianza mafiosa europea vinculada a la Cosa Nostra, la Camorra y la ‘Ndrangheta, y encargado de reorganizar rutas de cocaína entre Suramérica y Europa. Foto: Cortesía

En las últimas horas, las autoridades nacionales, a través de la terminal aérea de Bogotá, realizaron una importante diligencia judicial relacionada con el crimen internacional. Se trata de la extradición de dos ciudadanos extranjeros que se realizó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado bajo coordinación de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional.

Allí fue entregado a funcionarios de INTERPOL Italia el ciudadano italiano Emanuele Gregorini, requerido por el Tribunal de Milán por su presunta participación en redes transnacionales de narcotráfico que operaban entre Suramérica y Europa.

¿Quién es el extranjero extraditado?

De acuerdo con las investigaciones, Gregorini hacía parte de la denominada “Santa Alianza”, una sofisticada estructura criminal que articula intereses de varias organizaciones mafiosas italianas para ampliar su influencia en el continente americano.

Su papel dentro de esta red consistía en reorganizar las rutas de exportación de cocaína hacia el mercado europeo y consolidar acuerdos con organizaciones criminales que operan en territorio colombiano.

¿Qué hacía en Colombia?

Las autoridades señalan que su actividad se concentraba en zonas estratégicas del país, como el Valle del Cauca, el Urabá antioqueño y la Sierra Nevada de Santa Marta, regiones consideradas corredores clave para el tráfico internacional de drogas.

Las investigaciones también revelaron que la organización utilizaba métodos tecnológicos avanzados para ocultar la droga dentro de cargamentos legales.

Según la Policía Nacional, Gregorini implementaba sistemas como impresión 3D para clonar precintos de seguridad de contenedores de carga, lo que permitía abrirlos, introducir cocaína y volver a sellarlos sin dejar rastros visibles de manipulación.

Además de esta técnica, la red utilizaba contenedores térmicos y logística especializada para transportar la droga hacia puertos internacionales, reduciendo el riesgo de inspecciones manuales por parte de exportadores y autoridades portuarias. Estos métodos reflejan el alto nivel de sofisticación que han alcanzado las organizaciones criminales que operan en el tráfico global de estupefacientes.

El otro extraditado

En el mismo operativo fue extraditado a Turquía el ciudadano Ferudun Muldur, solicitado por autoridades judiciales de Estambul por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico.

Según la investigación, Muldur lideraba una estructura criminal que operaba desde Brasil y utilizaba el método de “correos humanos” o mulas para transportar estupefacientes hacia mercados del continente euroasiático.

La entrega de ambos extraditados se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en el aeropuerto El Dorado, como parte de las acciones de cooperación judicial entre Colombia y diferentes países en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Mafias internacionales buscan operar desde Colombia

La captura y extradición de estos dos hombres refleja un fenómeno que las autoridades han advertido en los últimos años, correspondiente al creciente interés de organizaciones criminales internacionales por operar desde Colombia, uno de los principales centros de producción de cocaína en el mundo.

Investigaciones de agencias europeas como Europol han señalado que mafias italianas, redes balcánicas y organizaciones criminales turcas han buscado establecer contactos directos con grupos armados y estructuras narcotraficantes en Suramérica para asegurar el suministro de droga hacia Europa.

En particular, organizaciones como la “Ndrangheta” han sido identificadas como uno de los principales intermediarios del tráfico de cocaína hacia el continente europeo, mientras que grupos criminales de los Balcanes y Turquía han ampliado su participación en el transporte y distribución de estupefacientes.

Esta presencia internacional ha convertido a Colombia no solo en un punto de producción, sino también en un centro de coordinación logística para redes criminales que operan a escala global.

