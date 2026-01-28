Salario de profesores en Bogotá: Gobierno ya giró, pero sueldo puede tardar un par de días

Usualmente, según la Secretaria de Educación de Bogotá, el dinero era girado por el Gobierno central entre el 20 y 21 de cada mes. Foto: Getty Images - Getty Images

Luego de que la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, asegurara, en su cuenta de X, que el Distrito no ha podido consignar el salario de la mayoría de maestros del sector público porque no les ha llegado la suma que debía enviarles el Ministerio de Educación, esta cartera expidió un nuevo comunicado en la mañana de este miércoles, 28 de enero.

En él, el Ministerio señala que los recursos destinados a la capital ya fueron girados y que están cumpliendo con los “plazos definidos para la transferencia del presupuesto del Sistema General de Participaciones”, que es de donde proviene el dinero.

“Para el caso específico de Bogotá, se encuentra garantizada la disponibilidad inicial de $2.590.533.167.730 para la prestación del servicio educativo en la vigencia 2026, así como una asignación de $44.150.597.070 destinada exclusivamente al pago de las pensiones de los maestros nacionalizados”, indicó el Mineducación.

Como prueba, desde esa cartera han compartido una orden de pago que tiene como fecha de registro el 27 de enero. En ella se indica que la fecha máxima de pago es el jueves 29 de enero. Eso quiere decir, explicó en su cuenta de X Isabel Segovia, que el giro le llegaría al Distrito ese día, “lo que significa que los docentes solo podrían recibir su pago hasta el viernes 30 de enero, siempre y cuando los recursos ingresen antes de las 3:00 p.m.”.

Ese documento dice que la orden de giro se dio apenas ayer, 27 de enero, cuando normalmente se hace entre el 20 y 21 de cada mes. Adicionalmente, dice que el giro llegará a Bogotá el 29 de enero, como lo anunció @MinHacienda, lo que significa que los docentes solo podrían recibir… https://t.co/QsfeLBtZPG pic.twitter.com/zczrlR7aOk — Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) January 28, 2026

De acuerdo con la Secretaria de Educación, lo que usualmente sucedía es que el giro se hacía entre el 20 y 21 de cada mes, es decir un poco antes que la transferencia que le hacen a las otras entidades territoriales, por un acuerdo que hay entre la Nación y el Distrito.

Eso le ha permitido, señaló en una entrevista en Blu Radio, que les transfieran el salario a los profesores entre los tres días hábiles antes del último día hábil del mes.

“Hoy (28 de enero) debíamos estar girándoles a los docentes y hasta ayer (27 de enero) nosotros no habíamos recibido la plata del Ministerio de Hacienda”, dijo Segovia en Blu Radio.

Según ella, por ahora le han pagado a cerca de 4.000 docentes que hacen parte de la nómina de la Alcaldía, pero no han podido pagarle a los otros 29.000, sin que eso quiera decir que la consignación del Mineducación no se ha hecho entre los días hábiles.

Sin embargo, Segovia ha reiterado que se trata de un incumplimiento administrativo, en el que no ha habido ninguna mala intención del Mineducación. “Lo que entendemos es que hubo un descuido, un desorden administrativo”, dijo.

Para el Ministerio “estos recursos hacen parte de la distribución realizada por el Departamento Nacional de Planeación el pasado 02 de enero y de los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos el 20 de enero, evidenciando el estricto cumplimiento del cronograma definido para la vigencia 2026″.

