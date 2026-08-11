Alcaldesa de Usme debe dejar su cargo: Consejo de Estado resolvió recurso de aclaración

El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del nombramiento de la alcaldesa local de Usme tras confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Foto: Alcaldia local de Usme

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La Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió de manera negativa la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, pedida por la hasta ahora alcaldesa de Usme, Leidi Marcela Pinilla Pinilla.

En consecuencia, el máximo tribunal administrativo confirmó la sentencia proferida el pasado 9 de julio contra la funcionaria y ordenó que, a partir del 10 de agosto, Pinilla deberá dejar su cargo.

Cabe recordar que en segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la nulidad de la designación de la alcaldesa, tras determinar que no acreditó debidamente el requisito de arraigo, el cual exige haber residido o desempeñado actividades profesionales en la localidad durante los dos años previos a su nombramiento.

Aunque la defensa presentó certificaciones de una organización privada, los magistrados concluyeron que dichas pruebas eran insuficientes para demostrar un vínculo real, habitual y verificable con el territorio.

La decisión enfatiza que la labor de un alcalde local demanda un conocimiento profundo de las necesidades sociales de su jurisdicción, aspecto que no se comprobó en este proceso. Finalmente, el fallo ratifica que el cumplimiento de estas exigencias legales es indispensable para garantizar una gestión pública cercana a la ciudadanía.

El fallo ratificó que el cumplimiento de estas exigencias legales es indispensable para garantizar una gestión pública cercana a la ciudadanía.

Con esta reciente notificación, la Secretaría de Gobierno deberá definir quién quedará a cargo mientras se surte un nuevo proceso de elección para la Alcaldía Local de Usme.

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