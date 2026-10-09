Segundo pico respiratorio en Bogotá: estos son los grupos con mayor riesgo

Pese a la reducción, las últimas semanas muestran un incremento sostenido de consultas, de acuerdo con el comportamiento esperado para esta época. Con ese escenario en…

Bogotá atraviesa el segundo pico respiratorio del año, una temporada en la que aumentan las infecciones respiratorias agudas (IRA). A la semana epidemiológica 38 de 2026, la ciudad acumulaba 1.233.006 atenciones por estas enfermedades, cifra que corresponde indica una reducción de un 18,1 % de atenciones en el mismo periodo de 2025, según la Secretaría Distrital de Salud.

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Pese a la reducción, las últimas semanas muestran un incremento sostenido de consultas, de acuerdo con el comportamiento esperado para esta época. Con ese escenario en frente, la entidad puso sobre la mesa la presión en los servicios hospitalarios: para la última semana de septiembre, la ocupación de hospitalización de adultos superaba el 90 %, mientras que en pediatría llegaba al 89,4 %.

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Ante la coyuntura, la Secretaría de Salud insistió en la importancia de reforzar la vacunación, ventilar los espacios cerrados y consultar oportunamente cuando aparezcan signos de alarma. La entidad hizo un llamado especial para proteger a los menores de cinco años y a los mayores de 60, grupos que pueden presentar complicaciones por infecciones respiratorias.

¿Qué virus circulan y quiénes tienen mayor riesgo?

Lo primero que hay que sabes es que el comportamiento de las infecciones varía según la edad.

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En los menores de cinco años, el virus sincitial respiratorio (VSR) es el principal identificado por las autoridades sanitarias. Aunque la demanda de atención en este grupo se mantiene por debajo del promedio histórico para esta época, los niños pequeños siguen siendo especialmente vulnerables a complicaciones.

En adultos jóvenes y personas mayores de 60 años predomina la influenza, que puede causar cuadros graves, sobre todo en personas con enfermedades pulmonares crónicas, afecciones cardiovasculares, diabetes u obesidad.

Por eso, la Secretaría de Salud insistió en mantener al día los esquemas de vacunación. Entre las vacunas recomendadas están las de influenza y COVID-19 para las poblaciones indicadas, además de las correspondientes a la edad y las condiciones de salud de cada persona.

En menores de cinco años, la entidad recuerda la importancia de las vacunas contra el sarampión, la triple viral, la pentavalente y la influenza. Para las gestantes, recomienda las vacunas contra influenza, COVID-19, tosferina y VSR, según las indicaciones sanitarias. En mayores de 60 años, señala la importancia de las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo. Los adultos con enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones también deben consultar por la vacunación contra la influenza.

Medidas para prevenir infecciones respiratorias

Las autoridades recomiendan adoptar medidas cotidianas para reducir la transmisión de virus:

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar los espacios cerrados.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Usar tapabocas si se presentan síntomas respiratorios.

Evitar las visitas a personas vulnerables cuando se tienen síntomas de gripa.

No llevar a menores de seis meses a lugares con aglomeraciones.

La autoridad de Salud pidió estar atentos a los signos de alarma que requieren valoración médica, como fiebre alta persistente o difícil de controlar, dificultad para respirar, ruidos anormales al respirar, dolor en el pecho, rechazo al alimento o vómito persistente.

En los menores de tres meses, una temperatura de 38 °C o más, así como cualquier síntoma respiratorio, debe considerarse una urgencia y requiere atención inmediata.

Para resolver dudas sobre los síntomas o recibir orientación sobre dónde acudir, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137, que orienta y deriva a los servicios de salud según las necesidades de cada caso.

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