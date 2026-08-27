Seguridad en la Ciclovía Nocturna: PMU, Guardianes y líneas de emergencia

La Ciclovía Nocturna recorrerá la carrera Séptima entre las calles 12 y 60 como parte del Festival de Verano 2026. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Ciclovía Nocturna de este jueves 27 de agosto tendrá un Puesto de Mando Unificado, 318 integrantes del programa desplegados y una estrategia especial para prevenir el acoso callejero contra niñas y mujeres. El operativo acompañará los 94,01 kilómetros habilitados entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m.

La jornada estará vigilada desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, mientras los Guardianes de la Ciclovía orientarán a los asistentes y apoyarán la atención de incidentes sobre el recorrido.

La Policía, los organismos de emergencias y las entidades distritales trabajarán de forma articulada. Sin embargo, el Distrito no ha publicado un desglose del número de policías, ambulancias, puntos sanitarios o equipos de atención destinados exclusivamente al evento.

Más información sobre Bogotá: Investigan muerte de hombre junto al CEFE Chapinero, cerca del centro Andino.

Un PMU vigilará el recorrido desde las 3:30 p. m.

El Puesto de Mando Unificado Distrital comenzará a funcionar desde las 3:30 p. m., dos horas y media antes de la apertura de la Ciclovía. Estará instalado en el C4 de la Secretaría de Seguridad, desde donde se vigilarán los corredores y se coordinará la respuesta ante emergencias.

El PMU reunirá a las entidades que integran el Sistema Distrital de Atención de Emergencias. Su función será recibir reportes, verificar incidentes y movilizar los recursos disponibles según el tipo de situación.

Desde este centro también se puede consultar la información de cámaras y articular la respuesta de la Policía, Movilidad, Salud y los equipos operativos desplegados en las vías.

Los participantes deberán llamar a la Línea 123 ante emergencias médicas, accidentes, hurtos, agresiones o hechos que pongan en riesgo la integridad de una persona. Para agilizar la respuesta conviene informar la vía, la intersección más cercana y el sentido del recorrido.

Guardianes acompañarán los corredores

Un equipo de 318 integrantes del programa Ciclovía prestará apoyo logístico durante la jornada, según la información conocida sobre el operativo. Su presencia estará distribuida en los corredores del norte, centro y sur de Bogotá.

Los Guardianes cumplen funciones de orientación, regulación de pasos peatonales y ciclistas, asistencia a usuarios y apoyo para activar los protocolos institucionales. También ayudan a identificar riesgos derivados de la congestión, los cruces vehiculares y el comportamiento de los participantes.

Este personal no reemplaza a la Policía ni a los organismos de salud. Ante un delito o una emergencia médica debe comunicar la situación al PMU y solicitar la intervención de la entidad competente.

La organización pidió atender sus instrucciones, reducir la velocidad en zonas concurridas y mantener una distancia prudente frente a ciclistas, peatones y patinadores.

Una estrategia para prevenir el acoso callejero

El IDRD y la Secretaría Distrital de Seguridad activarán la estrategia “Del Piropo al Acoso”, orientada a identificar y prevenir comportamientos que intimidan, incomodan o vulneran a niñas, adolescentes y mujeres en el espacio público.

La intervención tendrá un componente principalmente pedagógico. Busca cuestionar conductas que han sido normalizadas y promover la reacción de quienes presencien una situación de acoso.

Ese alcance debe diferenciarse del dispositivo policial. La campaña genera información y sensibilización, mientras la atención inmediata de una agresión requiere acudir al personal en vía o activar la Línea 123.

El IDRD informó que 314 integrantes del programa participaron el 22 de agosto en una jornada sobre sexismo y prevención de violencias. Además, 131 mujeres trabajan actualmente en diferentes áreas de la Ciclovía, incluidas funciones operativas y espacios de liderazgo.

Durante 2026, un promedio de 540.051 mujeres ha participado en cada jornada dominical o festiva del programa, según la entidad. La cifra explica por qué la prevención del acoso se incorporó al esquema de esta edición nocturna.

¿Qué hacer ante una situación de acoso?

La recomendación inicial es acercarse a un Guardián de la Ciclovía, policía o integrante de la organización y suministrar la ubicación exacta. Si existe un riesgo inmediato o la persona señalada continúa en el lugar, se debe llamar al 123.

Quienes presencien el hecho pueden ayudar sin exponerse a una agresión. Es útil permanecer cerca de la víctima, buscar apoyo del personal institucional y recordar características de la persona involucrada, como vestuario, dirección de desplazamiento o placas de un vehículo.

La Línea Púrpura Distrital brinda orientación psicológica y jurídica a las mujeres que enfrenten violencias en espacios públicos o privados. Atiende gratuitamente en el 01 8000 112 137 y por WhatsApp en el 300 755 1846.

Este canal ofrece acompañamiento posterior y orientación sobre la ruta institucional. La Línea Púrpura no reemplaza al 123 cuando existe una emergencia en curso.

Luces, casco y revisión de la bicicleta

El IDRD recomendó revisar antes de salir los frenos, llantas, cadena y dirección de la bicicleta. También pidió utilizar casco, prendas reflectivas y luces delanteras y traseras debido a la baja visibilidad durante la noche.

Los asistentes deben evitar detenerse en la mitad de la calzada, adelantar de manera brusca o desplazarse en sentido contrario. Niños y personas con poca experiencia deberían permanecer acompañados y circular por el costado derecho.

También conviene llevar el teléfono cargado, identificación, hidratación y únicamente los objetos necesarios. La organización recomienda no perder de vista bicicletas, bolsos y dispositivos móviles en estaciones recreativas o puntos de alta concentración.

Los principales corredores vigilados

El trazado ocupará sectores de las avenidas Boyacá y El Dorado, las carreras Séptima, Novena, 15, 50, 55 y 60, y las calles 17 Sur, 72, 116, 147 y 170.

La carrera Séptima tendrá un componente cultural entre la Plaza de Bolívar y la calle 60, con estaciones en el Parque Santander, la plazoleta del Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies. Estos lugares pueden concentrar un mayor número de asistentes por las presentaciones y actividades programadas.

La jornada forma parte del Festival de Verano y tendrá acceso gratuito para ciclistas, patinadores, corredores y peatones. Los cierres de movilidad comenzarán antes del inicio de la actividad y se levantarán progresivamente después de la medianoche.

Le puede interesar: Cayó en Bogotá alias ‘Páez’, señalado cabecilla del Tren de Aragua en Perú.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.