Seis personas cargadas con 2.200 gramos de estupefacientes al sur de Bogotá

Los capturados también tenían en su poder munición para un arma de fuego. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la frontera entre Bogotá y Soacha, en los límites de Ciudad Bolívar, la Policía Metropolitana de Bogotá dio un golpe contundente al tráfico de estupefacientes.

En este sector del sur de la ciudad, seis personas fueron interceptadas por la Policía Metropolitana de Bogotá mientras transportaban un cargamento importante de estupefacientes en el barrio Caracolí.

Uno de los detenidos presentó una actitud sospechosa en el momento que un grupo de uniformados que adelantaba labores de patrullaje, por lo cual fue requerido por las autoridades. Sin embargo, ante la solicitud de los policías, el sospechoso emprendió la huida, por lo cual fue perseguido por los Policías hasta ser detenido.

Más información sobre Bogotá: Entra en operación subestación eléctrica que alimentará al Regiotram de Occidente.

Al final de la persecución, el individuo llevó a los uniformados hacia una construcción improvisada, que resultó ser el escondite de los otros cinco individuos y los cuales, al parecer, pertenecían a una banda dedicada al microtráfico.

En el procedimiento de requisa a estas personas se corroboró que tenían posesión de estupefacientes, por lo cual se efectuó la captura de cinco hombres y una mujer, quienes tenían en su poder 2.200 gramos de estupefacientes (marihuana, bazuco, clorhidrato de cocaína, tusi y base de coca).

Además, a los detenidos les fue hallado 19 cartuchos de diferente munición, 2 proveedores, 7 dispositivos móviles, 1 gramera y dinero en efectivo, al parecer producto de esta actividad ilícita.

Es importante resaltar que estos capturados tenían antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, hurto calificado y agravado, uso de documento falso, entre otros. Por lo tanto, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Gracias a los diferentes planes de prevención y control que se adelantan en esta localidad, se ha logrado la captura de 1.822 personas por diferentes delitos.

Le puede interesar: Galán ordenó intervención del UNDMO tras jornada de protesta en la U. Nacional.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.