Seis rutas de TransMilenio hacia Soacha cambian de nombre desde este sábado

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Los usuarios de TransMilenio que se movilizan hacia Soacha encontrarán seis servicios con una identificación diferente desde el sábado 29 de agosto. Las rutas que atraviesan el Portal Sur y continúan hasta Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros–Hospital Cardiovascular o San Mateo dejarán de utilizar la letra G y pasarán a identificarse con la S.

El cambio corresponde únicamente a la nomenclatura en cinco de los seis servicios. Los buses conservarán sus recorridos y horarios habituales, con excepción de las rutas S43 y S48, que también tendrán modificaciones operativas.

La letra S permitirá reconocer que el destino se encuentra en el corredor de Soacha. Los usuarios deberán prestar atención a los tableros de los buses, pues las antiguas denominaciones dejarán de aparecer desde el comienzo de la operación del sábado.

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Estas son las rutas que cambian de letra

La modificación se aplicará de la siguiente manera:

G41 pasa a llamarse S41.

G42 pasa a llamarse S42.

G43 pasa a llamarse S43.

G45 pasa a llamarse S45.

G46 pasa a llamarse S46.

G48 pasa a llamarse S48.

El número de cada ruta permanece igual. Por ejemplo, quien utilizaba el G41 deberá buscar ahora el S41, mientras los pasajeros del G48 encontrarán ese servicio identificado como S48.

Las letras de los servicios que realizan el recorrido en sentido contrario no cambian. Por eso continuarán apareciendo combinaciones como L41–S41, E42–S42, K43–S43, B46–S46 y E48–S48.

El ajuste no implica la eliminación de las rutas ni obliga a realizar un transbordo adicional. Su propósito es diferenciar los buses que siguen hacia Soacha de aquellos que terminan en el Portal Sur–JFK Cooperativa Financiera o circulan por otros sectores de la troncal NQS Sur.

K43–S43 cambia varias de sus paradas

El servicio K43–S43, que conecta San Mateo con el Portal El Dorado–Centro Comercial Nuestro Bogotá, tendrá la modificación más amplia.

Desde el sábado atenderá las siguientes estaciones:

San Mateo.

Terreros–Hospital Cardiovascular.

León XIII.

La Despensa.

Perdomo.

NQS–Calle 38A Sur–Centro Mayor.

Ricaurte.

Avenida El Dorado.

Corferias.

Gobernación.

Salitre–El Greco–Vive Claro.

El Tiempo–Cámara de Comercio de Bogotá.

Normandía.

Modelia.

Portal El Dorado–Centro Comercial Nuestro Bogotá.

La ruta dejará de detenerse en Quinta Paredes, CAN–British Council, Venecia y General Santander. Los pasajeros que habitualmente subían o bajaban en estos cuatro puntos deberán buscar otra combinación.

A cambio, incorporará paradas en Perdomo, NQS–Calle 38A Sur y Avenida El Dorado. Esta redistribución busca conectar directamente a los usuarios de Soacha con Centro Mayor y con nuevos puntos de la NQS y la calle 26.

S43 comenzará a funcionar media hora antes

El servicio S43 adelantará su inicio de operación. De lunes a sábado comenzará a las 4:30 a. m. y terminará a las 11:00 p. m. Los domingos y festivos funcionará entre las 4:30 a. m. y las 10:00 p. m.

La ruta K43 mantendrá su operación desde las 4:00 a. m. De lunes a sábado estará disponible hasta las 11:00 p. m. y los domingos y festivos hasta las 10:00 p. m.

El adelanto de media hora del S43 beneficia principalmente a quienes salen temprano desde San Mateo, Terreros, León XIII o La Despensa hacia el centro y el occidente de Bogotá.

S48 y E48 tendrán nuevos horarios

El servicio E48 operará de lunes a viernes entre las 4:00 a. m. y las 10:00 a. m. Los sábados comenzará a las 4:30 a. m. y finalizará a las 10:00 a. m.

En el sentido contrario, el S48 funcionará de lunes a viernes entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m. Los sábados estará disponible desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

TransMilenio recomienda revisar los días y franjas horarias antes de utilizar este servicio, pues su operación cambia entre semana y los sábados.

Entran nuevas rutas entre Portal Sur y El Dorado

El paquete de ajustes incluye la creación del servicio K53–G53, que conectará directamente el Portal Sur–JFK Cooperativa Financiera con el Portal El Dorado–Centro Comercial Nuestro Bogotá.

Esta ruta no llegará hasta las estaciones de Soacha. Su recorrido comenzará o terminará en el Portal Sur y servirá a quienes se desplazan por la autopista Sur, la NQS, la calle 26 y el occidente de Bogotá.

El K53 operará de lunes a sábado entre las 5:00 a. m. y las 9:00 a. m. El G53 funcionará de lunes a viernes desde las 3:30 p. m. hasta las 8:30 p. m.; los sábados prestará servicio entre las 12:00 del mediodía y las 5:00 p. m.

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