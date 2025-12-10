Sismo de 5.8 no dejó daños ni afectaciones reportadas en Bogotá

Varias familias evacuaron sus viviendas tras el sismo en la ciudad de Bogotá. Foto: Redes sociales

Poco antes de que sonaran las alarmas con las que los bogotanos despiertan, los ciudadanos comenzaron su día abruptamente debido a un evento telúrico que sacudió la ciudad y gran parte del centro del país. Aun con sus pijamas y cobijas puestas, los vecinos de varios conjuntos y casas salieron a los puntos de encuentro y cumplir con lo establecido en los simulacros de emergencia.

Un sismo A las 3:27 a. m., un sismo de magnitud 5.8 —registrado por el Servicio Geológico Colombiano— se sintió en buena parte de la ciudad. El epicentro fue en Los Santos, Santander, a 150 kilómetros de profundidad, una zona conocida por su actividad sísmica constante.

En cuanto las novedades producidas por el sismo en Bogotá, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que, hasta el momento, no hay reportes de daños en infraestructura ni situaciones que comprometan la seguridad. No obstante, las autoridades mantienen activo el monitoreo con los organismos de respuesta y la verificación de novedades que lleguen a la Línea 123.

🚨 Sobre el sismo registrado a las 3:27 a.m. (Magnitud 5.8, epicentro Los Santos).



✅ No se reportan afectaciones ni daños estructurales por ahora. Seguimos monitoreando. Si ves alguna falla en tu vivienda o emergencia reporta de inmediato a la Línea 123.



👇 Comunicado: pic.twitter.com/mlp74Z1uuv — IDIGER (@IDIGER) December 10, 2025

Recomendaciones de las autoridades

Aunque el temblor no dejó afectaciones, el IDIGER recordó que Bogotá es una ciudad con riesgo sísmico y que la preparación ciudadana sigue siendo clave. Por eso, reforzó las principales recomendaciones:

Mantener la calma y evitar correr.

Aplicar la técnica Agacharse, Cubrirse y Agarrarse .

Alejarse de fachadas, cables y árboles si el sismo ocurre en la calle.

No usar ascensores durante o después del movimiento.

Evitar balcones, ventanas y escaleras.

Tener a la mano un kit de emergencias ; si no está listo, no buscarlo durante el movimiento.

Permanecer en un lugar estructuralmente seguro.

Revisar instalaciones de gas, agua y electricidad.

Seguir instrucciones de las autoridades.

Asegurar a mascotas con correa o guacal al evacuar.

Contar con un Plan Familiar o Social de Emergencias .

Reportar posibles afectaciones estructurales a la Línea 123.

#ACTUALIDAD Cientos de familias evacuaron sus viviendas en diferentes zonas de Bogotá, luego del fuerte sismo de 5.8 grados que sacudió al país en la madrugada.



Varias personas reportaron la magnitud del fuerte sismo.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/bl8lJY377l — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

El Distrito también pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y consultar orientaciones de autoprotección en la página del IDIGER.

Bogotá en modo prevención: monitoreo sigue activo

Mientras la ciudad retoma su ritmo habitual, el IDIGER continúa evaluando cualquier reporte ciudadano, además de mantener enlace con entidades de emergencia y organismos técnicos.

Cundinamarca, tampoco sin novedades

Asimismo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que tras un barrido inicial por los 116 municipios del departamento, no hay alertas por daños estructurales o emergencias relevantes a causa del sismo.

Ante el fuerte temblor presentado esta madrugada, hemos hecho barrido en los 116 municipios, en coordinación con los comités municipales de gestión del riesgo y hasta el momento no se han reportado novedades de posibles afectaciones.



Desde @RiesgosCundi seguimos atentos con… https://t.co/3xeCFZ3NSk — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) December 10, 2025

