Bogotá

Sismo de 5.8 no dejó daños ni afectaciones reportadas en Bogotá

El IDIGER informó que no se produjeron emergencias de gravedad tras el sismo.

Redacción Bogotá
10 de diciembre de 2025 - 11:11 a. m.
Varias familias evacuaron sus viviendas tras el sismo en la ciudad de Bogotá.
Foto: Redes sociales
Poco antes de que sonaran las alarmas con las que los bogotanos despiertan, los ciudadanos comenzaron su día abruptamente debido a un evento telúrico que sacudió la ciudad y gran parte del centro del país. Aun con sus pijamas y cobijas puestas, los vecinos de varios conjuntos y casas salieron a los puntos de encuentro y cumplir con lo establecido en los simulacros de emergencia.

Un sismo A las 3:27 a. m., un sismo de magnitud 5.8 —registrado por el Servicio Geológico Colombiano— se sintió en buena parte de la ciudad. El epicentro fue en Los Santos, Santander, a 150 kilómetros de profundidad, una zona conocida por su actividad sísmica constante.

En cuanto las novedades producidas por el sismo en Bogotá, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que, hasta el momento, no hay reportes de daños en infraestructura ni situaciones que comprometan la seguridad. No obstante, las autoridades mantienen activo el monitoreo con los organismos de respuesta y la verificación de novedades que lleguen a la Línea 123.

Recomendaciones de las autoridades

Aunque el temblor no dejó afectaciones, el IDIGER recordó que Bogotá es una ciudad con riesgo sísmico y que la preparación ciudadana sigue siendo clave. Por eso, reforzó las principales recomendaciones:

  • Mantener la calma y evitar correr.
  • Aplicar la técnica Agacharse, Cubrirse y Agarrarse.
  • Alejarse de fachadas, cables y árboles si el sismo ocurre en la calle.
  • No usar ascensores durante o después del movimiento.
  • Evitar balcones, ventanas y escaleras.
  • Tener a la mano un kit de emergencias; si no está listo, no buscarlo durante el movimiento.
  • Permanecer en un lugar estructuralmente seguro.
  • Revisar instalaciones de gas, agua y electricidad.
  • Seguir instrucciones de las autoridades.
  • Asegurar a mascotas con correa o guacal al evacuar.
  • Contar con un Plan Familiar o Social de Emergencias.
  • Reportar posibles afectaciones estructurales a la Línea 123.

El Distrito también pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y consultar orientaciones de autoprotección en la página del IDIGER.

Bogotá en modo prevención: monitoreo sigue activo

Mientras la ciudad retoma su ritmo habitual, el IDIGER continúa evaluando cualquier reporte ciudadano, además de mantener enlace con entidades de emergencia y organismos técnicos.

Cundinamarca, tampoco sin novedades

Asimismo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que tras un barrido inicial por los 116 municipios del departamento, no hay alertas por daños estructurales o emergencias relevantes a causa del sismo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
