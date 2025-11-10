Semana laboral en Bogotá: 670 vacantes para profesionales y técnicos calificados

Las ofertas alcanzan hasta los nueve salarios mínimos. Foto: Cortesía

Mientras la informalidad sigue golpeando a buena parte de la población trabajadora, Bogotá intenta abrir nuevos caminos para el empleo digno. Esta semana, la Secretaría de Desarrollo Económico anunció 670 vacantes dirigidas a profesionales, técnicos y tecnólogos, con el propósito de fortalecer la inserción laboral formal y ampliar las oportunidades para quienes aún buscan estabilidad.

Las ofertas, disponibles del 10 al 15 de noviembre, cubren sectores estratégicos como comercio, industria, transporte y servicios, que siguen siendo los principales generadores de empleo en la ciudad.

Cerca del 33 % de las vacantes están destinadas a perfiles profesionales, con salarios que pueden alcanzar los nueve SMMLV, mientras que los puestos técnicos y de formación media ofrecen sueldos entre uno y cuatro SMMLV, según el perfil y la experiencia.

“Bogotá mantiene su compromiso con el trabajo digno y el talento de su gente. Esta semana contamos con una amplia oferta para profesionales y expertos que buscan seguir creciendo laboralmente”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría.

Entre los perfiles solicitados hay desde ingenieros, arquitectos y contadores, hasta docentes, diseñadores, técnicos eléctricos y desarrolladores de software. También hay oportunidades inclusivas para personas con discapacidad física en cargos como guardas de seguridad y auxiliares de carga.

Además, la Unidad Móvil de Empleo estará en el Recinto Ferial de San Cristóbal (Carrera 5 con Calle 31 Sur) hasta el 15 de noviembre, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida, recibir orientación ocupacional y conectar directamente con empresas. La atención es gratuita y funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados hasta el mediodía.

En paralelo, la Secretaría realizará cinco ferias laborales con 400 vacantes adicionales, sumando más de un millar de oportunidades de vinculación. Quienes deseen postularse deben hacerlo a través del Portal del Servicio Público de Empleo o unirse al canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá” para recibir alertas directas.

El esfuerzo por dinamizar la empleabilidad llega en un contexto donde, pese a la leve reducción del desempleo en la capital, la informalidad aún afecta a cerca del 40 % de los trabajadores. Para los analistas, este tipo de jornadas son una señal positiva, pero insuficiente frente a los desafíos de recuperación económica y creación de empleo estable.

