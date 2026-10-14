Sencia responde a polémica por la grama de El Campín: "Ofrecemos disculpas a los hinchas"

Un día después de que cancelaran el el partido entre Millonarios y Once Caldas, por las pésimas condiciones de la grama de la cancha, se pronunció Sencia, empresa concesionaria del estadio. Este miércoles la compañía emitió un comunicado en el que ofreció disculpas a los aficionados; anunció que reforzará los trabajos de mantenimiento del gramado, y aseguró que atenderá los requerimientos de las autoridades, en medio de los cuestionamientos por las condiciones del escenario deportivo.

En un comunicado, la empresa lamentó la cancelación del encuentro, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, que debía disputarse el martes 13 de octubre. Además, señaló que adoptará medidas para responder a los hinchas que asistieron al estadio, aunque no precisó cuáles serán ni cómo se implementarán. “Los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al Estadio ayer en la noche”, indicó Sencia.

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La concesionaria también aseguró que, después del último concierto realizado en el escenario, adelantó trabajos para recuperar el terreno de juego y permitir la realización del compromiso. Sin embargo, reconoció la decisión de las autoridades de cancelar el partido ante las condiciones de la cancha. “Con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido, buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados”, sostuvo la compañía.

Sencia anuncia ajustes tras los cuestionamientos de Galán

La respuesta de Sencia se conoce después de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificara como “inaceptable” el estado de la gramilla y solicitara al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso para determinar si la concesionaria incumplió sus obligaciones. “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”, expresó el mandatario, quien pidió revisar el cumplimiento de la obligación de mantener el terreno de juego en condiciones óptimas para los partidos de fútbol.

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Frente a este pronunciamiento, Sencia anunció que continuará trabajando con los equipos, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios. También aseguró que atenderá los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes sobre el mantenimiento de la cancha.

La polémica por la grama trasladada desde el parque La Florida

La controversia por El Campín también llegó al parque La Florida, donde el Distrito autorizó la intervención de tres canchas para desarrollar un proyecto de cultivo y recuperación de césped natural. Parte de la grama producida allí fue trasladada al estadio para renovar su superficie. El concejal Leandro Castellanos, exportero de Independiente Santa Fe, cuestionó el uso de un escenario deportivo público para atender los problemas de la cancha de El Campín y pidió explicaciones sobre las autorizaciones, las cantidades de césped extraídas y los responsables de recuperar los terrenos intervenidos.

En respuesta, Equiver, empresa encargada de las intervenciones, explicó que los trabajos en las canchas 6, 8 y 9 del parque hacen parte de un laboratorio de innovación autorizado por el IDRD mediante un permiso temporal de uso. Según la compañía, el proyecto busca probar técnicas de cultivo, extracción y recuperación de césped natural para reducir los tiempos de renovación de las superficies deportivas. Equiver aseguró que el procedimiento permitió instalar la nueva grama de El Campín en menos de una semana, frente a los tiempos de hasta cuatro meses que, según la empresa, podían requerir los métodos tradicionales.

Sin embargo, ese plazo corresponde a la instalación del césped y no garantiza por sí solo que el terreno estuviera en condiciones adecuadas para disputar partidos. El pronunciamiento tampoco precisó cuánto material vegetal fue extraído ni presentó un balance detallado del estado actual de las canchas de La Florida.

¿Qué pasa con la grama de tres canchas de fútbol del parque La Florida?



1. El IDRD había autorizado su intervención y mantenimiento.



2. No se afectan actividades programadas de escuelas, clubes o la comunidad que disfruta los espacios del parque.



3. Equiver aportará… pic.twitter.com/N1sxcPts39 — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 13, 2026

El Campín tardaría hasta 10 días en recuperar su gramilla: ¿qué pasará con los próximos partidos?

La recuperación de la cancha de El Campín podría tardar entre cinco y diez días, un plazo que pone en duda la realización del partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares, previsto para este jueves 15 de octubre en el estadio bogotano. El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García, advirtió que, si las condiciones del terreno de juego no mejoran, recomendaría a Sencia aplazar o cancelar los conciertos programados en el escenario para darle prioridad al fútbol.

Aunque Sencia aseguró que reforzará los trabajos de mantenimiento y atenderá los requerimientos de las autoridades, todavía no ha precisado cuándo estará lista la cancha ni qué medidas concretas adoptará para responder a los aficionados afectados. Por ahora, sigue pendiente una decisión sobre el encuentro entre Santa Fe y Jaguares. Entretanto, el Distrito y la concesionaria deberán evaluar las condiciones del terreno de juego y las medidas necesarias para garantizar la realización de los próximos eventos deportivos.

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