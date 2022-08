Sí habrá ley seca en Bogotá durante la posesión presidencial de Gustavo Petro

El Distrito expidió un decreto que impone la medida en la capital desde las 6:00 p.m del sábado 6 de agosto hasta las 4:00 a.m del lunes 8 agosto. No obstante, la restricción de expendio y consumo de bebidas embriagantes no tendrá vigencia en la totalidad de la ciudad. Conozca en qué zona aplicará lo establecido por el decreto.