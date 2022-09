Sí hay casas de pique en Bogotá y se conocen ubicaciones: Policía Metropolitana

Encuentran presunta casa en donde fueron torturados y desmembrados los cuerpos de Engativá y Suba. Foto: Reporte ciudada

El brigadier general, Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró la existencia de las casas de pique en Bogotá, que, en las últimas semanas, han sido escenarios de torturas y desmembramientos de ciudadanos. A su vez, sostuvo que se conoce la ubicación de algunas de estas.

“Podemos establecer que hay un sitio que fue utilizado para ultimar a estas personas con esas características de desmembramiento, eso es evidente. Lo que estamos es corroborando toda la información para no entorpecer la investigación, pero hoy podemos afirmar que ya tenemos ubicación exacta de algunos sitios donde se han generado esos hechos”, dijo el oficial de la Policía Metropolitana, esta semana en rueda de prensa.

Esta declaración se dio dos días después del pronunciamiento del director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, quien también expresó que se había logrado ubicar estos sitios clandestinos, con ayuda de la Fiscalía General de la Nación y de la ciudadanía. Estas casas, ubicadas también en los sectores de El Amparo, Patio Bonito y San Bernardo, pasarán al proceso de extinción de dominio.

No obstante, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con RTVC, esta misma semana, se mostró en desacuerdo: “Yo quiero aclarar. Aquí no hay ninguna casa de pique, sino un establecimiento en el que se asesinaron a cuatro personas. Estamos investigando esos asesinatos. En un establecimiento, cuatro personas fueron citadas y asesinadas, pero eso no la hace una casa de pique”.

La gobernante distrital, en su intervención, hacía referencia a la casa ubicada en la localidad de Chapinero, en la que fueron asesinadas y desmembradas cuatro personas. Posteriormente, fueron encontradas en diferentes bolsas en las localidades de Engativá y Suba.

