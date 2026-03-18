IDU responde ante denuncia por calles comerciales sin terminar, en Engativá y Barrios Unidos

Comerciantes y vecinos llevan más de siete años conviviendo con obras inconclusas en Engativá y Barrios Unidos. Foto: Concejo de Bogotá

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Siete años después de haber sido contratadas las obras de calles comerciales en Engativá y Barrios Unidos, estas siguen inconclusas. Así se conoció tras un nuevo llamado que se hizo desde el Concejo de Bogotá, por los retrasos, las afectaciones y las condiciones en las que permanecen varios frentes de intervención.

La concejal Diana Diago señaló “llevan 7 años esperando que les entreguen las vías, la ciudadanía no puede ni entrar a su casa”, señaló, al advertir sobre problemas de movilidad, acumulación de basuras y afectaciones económicas para comerciantes del sector.

Según la cabildante, la situación también ha generado dificultades operativas en servicios básicos. “Los camiones de basura no entran, eso está lleno de animales, lleno de basuras, polvo, contaminación y nadie le responde a la comunidad”, agregó.

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La respuesta del IDU

Frente a estas denuncias, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) explicó que el origen del problema se remonta a los contratos firmados en 2018, cuya ejecución debía concluir en 2020, pero que enfrentaron retrasos desde su inicio en 2021.

De acuerdo con la entidad, el contratista encargado abandonó las obras en 2022, lo que obligó a iniciar procesos de incumplimiento y a que el Distrito asumiera la intervención directa en marzo de 2023, cuando el avance del proyecto era del 33 %.

El IDU también detalló que, tras esta situación, se adelantaron nuevos procesos contractuales. En 2024 se estructuró una nueva licitación que fue adjudicada en diciembre de ese año y cuya ejecución arrancó en 2025.

Avances actuales y nueva fecha de entrega

Según el más reciente reporte de la entidad, con corte al 9 de marzo de 2026, el proyecto registra un avance general del 69,55 %.

Por zonas, el estado es el siguiente:

Engativá (carrera 112A entre calles 72F y 78): 73,93 % de avance

Barrios Unidos (carrera 50 entre calles 72 y 79B): 60,12 % de avance

La nueva fecha estimada de entrega fue fijada para el tercer trimestre de 2026. Actualmente, las obras incluyen intervenciones como excavaciones, construcción de andenes, cambio de redes de acueducto y adecuaciones urbanísticas en ambos corredores.

Entre retrasos históricos y promesas de avance

El Instituto defendió la gestión actual al señalar que, en los últimos dos años, se ha avanzado en la reactivación de un proyecto que, según su versión, arrastraba incumplimientos desde administraciones anteriores.

Sin embargo, desde el Concejo insisten en que, más allá de los procesos contractuales, los impactos siguen recayendo sobre la ciudadanía. En medio de este cruce de versiones, el caso vuelve a poner sobre la mesa los retos en la ejecución de obras públicas en la ciudad: proyectos que se extienden por años, cambios contractuales y comunidades que continúan esperando soluciones definitivas.

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